Guadalajara, Jal. En los últimos ocho años, la demanda de alojamiento a través de la plataforma tecnológica Airbnb, en los cuatro municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) creció 1,247.5% al pasar de 80 alojamientos activos en el 2011 a 1,078 en marzo del presente año.

De acuerdo con el boletín económico mensual del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) de Jalisco, en los municipios metropolitanos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, las propiedades registradas en la plataforma se ubican, mayoritariamente en la zona poniente de la ciudad que es relativamente más nueva y se caracteriza por tener un nivel socioeconómico más elevado.

El análisis del IIEG refiere que la zona poniente de la ciudad, se destaca asimismo por tener una amplia vida nocturna, gastronómica y de recreación para grupos sociales con posibilidades económicas.

El reporte del instituto, detalla que el precio promedio para los alojamientos de Airbnb es de 429 pesos por cama, una tarifa por debajo de la mayoría de los hoteles instalados en la zona metropolitana de Guadalajara.

Para marzo del 2019, Airbnb tuvo una oferta de 4,644 habitaciones. En la ciudad hay un total de 54 anfitriones con más de una propiedad registrada.

Hoteleros piden controles fiscales

Para la Asociación de Hoteles de Jalisco, el alojamiento a través una plataforma tecnológica debe tener mayor control fiscal, con la finalidad de que esas propiedades también paguen 3% de Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) que pagan los hoteleros para la promoción turística del destino.

De acuerdo con Miguel Ángel Fong González, presidente de dicha asociación, anualmente en Jalisco se dejan de recaudar 30 millones de pesos por concepto de ISH debido a vacíos legales.

No obstante, el Congreso local hizo modificaciones a la Ley de Ingresos del Estado en el 2017, a fin de obligar a las aplicaciones digitales como Airbnb y Homeaway a pagar el ISH, la ley no se ha aplicado y, por tanto, no ha habido recaudación a través de ese sector.

De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, la entidad prevé recaudar del sector hotelero 390 millones de pesos, a través del Impuesto Sobre Hospedaje.

