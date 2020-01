Las icónicas soldaderas que desafiaron el rol de la mujer dedicada a la casa y la familia para luchar en la Revolución Mexicana inspiraron a Yolanda Ramírez al fundar Adelitas Empresarias, un proyecto que busca impulsar los proyectos de mujeres emprendedoras del siglo XXI, que aunque no llevan carrilleras, siguen luchando por su lugar en el mundo laboral y promover lo que se produce en México.

“Ya no tenemos las carrilleras como en esos tiempos, sin embargo, estamos entaconadas, con el niño en un brazo y la laptop en el otro”, dijo la también pedagoga, quien decidió convertirse en emprendedora con la intención de disfrutar la maternidad y dar la oportunidad a otras mujeres que buscaran disfrutar de varias facetas de su vida y a la vez generar un ingreso.

Desde su creación en febrero de 2017, Adelitas Empresarias se ha enfocado a promover el emprendimiento en México por medio de diversas líneas de negocio: comercialización, consultoría, capacitación y posicionamiento de productos.

“Estamos enamoradas y convencidas de toda la riqueza cultural que tiene México. Todos los eventos que producimos tienen este eje temático”, dijo Ramírez.

Kari Lara, Zitlachocitl Hernández, Elizabeth Sánchez, Karla Ruiz, Jazmín Ruiz, Gloria Muñoz, Alejandra López son las adelitas que se han sumado al proyecto de Yolanda para lograr este objetivo.

Yolanda Ramírez cuenta a El Economista que en su primer congreso sobre emprendimiento vio que muchos de los participantes no sabían cómo dar a conocer sus productos, por lo que detectó un área de oportunidad a través de la producción de eventos para promover el trabajo de los emprendedores mexicanos. “Y digo emprendedores porque a lo largo del camino resulta que muchos hombres nos decían 'oye es que yo no soy adelita, pero yo quiero ser adelito, me interesa esto, quiero aprender”, dijo.

“Como emprendedor te das cuenta de que te enfrentas a una desventaja brutal. Para poder ingresar a una tienda departamental, tienes que casi casi dar tu vida, las complicaciones burocráticas, de crédito te ahorcan, no es posible. Hablando de un mundo tangible, nos encontramos desfavorecidos en cuanto a proyección. En ese congreso la gente me decía, 'oye me interesa tener un espacio donde la gente me vea, que sepan que existo y me compren', entonces surge esta línea de negocio de eventos”, explicó la empresaria.

A tres años de que Yolanda lograra hacer realidad su proyecto, se han realizado 17 eventos, entre congresos de emprendimiento y festivales para promover productos mexicanos, artesanías y la gastronomía tradicional; como el Festival del Chile, en Cholula, Puebla; y el Festival intercultural de México, realizado en Querétaro, donde tuvieron un aforo de aproximadamente 4,000 asistentes.

La empresaria recuerda que en sus primeros eventos sólo contaban con 10 o 15 expositores y que actualmente llegan a invitar a más de 100.

“En esencia, lo que busca Adelitas Empresarias es levantar la mano y decir date cuenta de lo hermoso y sobre todo del orgullo que se siente conocer a México a través de sus emprendedores”, comentó Yolanda.

Tras centrar sus esfuerzos en el centro del país, el objetivo de Adelitas Empresarias para este 2020 es llegar a más estados de la República y producir eventos cada vez más grandes, con más expositores.

Adelitas Empresarias empezarán el 2020 promoviendo uno de los platillos mexicanos más simbólicos de la gastronomía prehispánica en el Festival del Tamal y el Atole, en el marco de la tradicional fiesta de la Candelaria.

“Resulta que tenemos una variedad impresionante. En cada uno de los estados de la República tiene diferentes matices, hay una variedad muy rica que vale la pena descubrir”, comentó Yolanda Ramírez.

Celebran la gastronomía mexicana en la Candelaria

Es la segunda ocasión que esta firma mexicana realiza este festival, con la intención de invitar a descubrir México a través de sus sabores.

El Festival del Tamal y el Atole se realizará el 1 y 2 de febrero de 10:00 a 19:00 horas en el Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234, colonia Roma Sur. A diferencia de su primer edición, este 2020 contará con una cartelera musical y concursos.

“Uno de ellos va a ser quien coma la mayor cantidad de tamales, otros van a ser el de catador de tamales y el de catador de atoles, para saber qué tan conocedores son en la materia”, dijo.

Yolanda destacó que además de que este festival se convierte en un auténtico diálogo cultural que conmemora las recetas y tradiciones ancestrales de México, también se busca cuidar el medio ambiente, por lo que no se utilizarán platos ni cubiertos desechables.

