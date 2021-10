El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está dispuesto a ayudar a las aerolíneas para que no cierren ante los adeudos que tienen provocados por la pandemia de Coronavirus, ello al proponer una colectiva en la que intervengan inversionistas, empresarios y los propios trabajadores.

“Nosotros estamos dispuestos a ayudar para que no se cierren estas líneas y que se puedan mantener, es muy bueno el futuro, les va a ir muy bien porque el país va a crecer en los próximos años, vamos para arriba, no se vislumbra ninguna crisis, ya estamos pasando lo de la pandemia que tanto nos afectó, sobre todo por el fallecimiento de personas, pero ya vamos saliendo y vienen buenos tiempos para la economía de México para hacer negocios lícitos con ganancias justas, razonables”, dijo en conferencia de prensa matutina.

El mandatario detalló que los trabajadores y algunos inversionistas pueden capitalizar a Aeromar y formar una cooperativa mixta donde intervengan ambas partes, esquema que podría ser replicado para la extinta Mexicana de Aviación e Interjet.

“Se puede hacer una cooperativa, algo mixto entre inversionistas particulares y trabajadores, esto en el caso de Aeromar pero también para el caso de las otras dos líneas, que al final era la misma, la antigua Mexicana, que se pudiera crear otra línea”, añadió.

Por lo que su gobierno buscaría facilitar el cumplimiento de las obligaciones de Aeromar con autoridades tributarias y con la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Hace unos días hablé con el dirigente del sindicato de pilotos de las líneas aéreas y ellos están muy interesados en que ya no se sigan cerrando las líneas. Por ejemplo: que no fracase Aeromar, que está en una situación difícil y tienen adeudos con el SAT, y también con otras dependencias del gobierno federal. Parece que los empresarios ya no quieren seguir.

“Yo les comentaba que si buscaban empresarios y que hablaran con los dueños de Aeromar, los señores Katz, y que se lograra que los trabajadores participaran, pilotos, trabajadores administrativos, todos, como socios, que nosotros ayudaríamos, buscaríamos la forma de ayudar”, agregó el presidente.

“Por ejemplo en hacer calendarios de pago de la deuda que les permitieran salir adelante, siempre y cuando estén los trabajadores. Hay personas interesadas y ojalá que se promueva esto, que sepan que nosotros estamos dispuestos a ayudar para que no se cierren estas líneas y que se puedan mantener”, subrayó.

maritza.perez@eleconomista.mx