El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería de Dos Bocas, Tabasco, se concluirán este año, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Bueno, pues este año va a ser muy importante porque vamos a entregar dos grandes obras, dos obras muy necesarias”, respondió durante la conferencia de prensa matutina diaria en Palacio Nacional, a pregunta específica sobre si cumplirá su compromiso porque hay incredulidad al respecto.

“Se va a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles el día 21 de marzo. Acabamos de ver el avance, llevan 78%, pero están trabajando día y noche. Es una gran obra que va a ser la obra realizada en los últimos tiempos en el mundo en menos tiempo, de calidad y a un costo muy bajo”, dijo en referencia al video proyectado, como cada lunes, sobre el avance de las obras del gobierno federal en ejecución.

“Van a invertirse en el aeropuerto Felipe Ángeles alrededor de 75,000 millones de pesos, cuando el proyecto del (aeropuerto en el) lago de Texcoco, esto hay que tenerlo presente, se estimaba en 300,000 millones de pesos y no lo iban a terminar en el tiempo que se está terminando el aeropuerto Felipe Ángeles; en sus planes estaba para terminarse en el 2025 si se cumplía con el programa”.

“La otra obra que vamos a terminar, que también dicen que no se podía, pues llevaban más de 40 años de no hacer una refinería, vamos a terminar este año también la refinería de Dos Bocas”, donde se podrá “procesar 340,000 barriles diarios de petróleo crudo que estamos extrayendo en esa región del sureste. Esto va a significar que ya no vamos a comprar las gasolinas, el diésel en el extranjero; vamos a ser autosuficientes. Esas dos obras las vamos a concluir”.

