El 60% de los mexicanos cuida su gasto para enfrentar la inflación y las presiones económicas: Kantar

El 60% de los mexicanos están economizando su gasto, debido a la persistente inflación y mayores presiones económicas, según un estudio reciente de la consultora Kantar.

“La confianza del consumidor en México enfrenta un periodo delicado, producto de la inflación persistente, un menor crecimiento económico y presiones externas. Debido a esto, se está reconfigurando el comportamiento de compra de los mexicanos”, destacó en un comunicado.

Las familias están buscando cada vez más distintas maneras de ahorrar, ajustando sus compras y optando por productos más económicos y marcas propias que ofrezcan mayor valor y precios competitivos.

De ahí que el 57% de los mexicanos afirmó que compra productos de marcas más económicas, mientras que el 35% planea cambiar el volumen, la cantidad o el tamaño de sus compras de productos básicos o de alta rotación, pero sin sacrificar la calidad.

Este cambio está acompañado de un consumidor no solo más exigente, sino también más “racional”, que hace compras “más inteligentes,” planificadas y convenientes, destacaron especialistas de Kantar.

Crecen tiendas de hard discount

Además, los nuevos hábitos de compra de los consumidores en el país han impulsado el crecimiento de las tiendas de descuento (hard discount), que continúan ganando terreno frente a las grandes cadenas de retail.

Tan solo, este formato de tiendas aumentó un 19% en su número de sucursales entre 2023 y 2025, de acuerdo con el estudio de Kantar.

En este segmento, Tiendas 3B lideró el crecimiento, al concentrar el 40% de este mercado. Además, ha logrado penetrar en estratos de la población con mayor poder adquisitivo gracias a su estrategia de premiumización del portafolio.

Mientras que las marcas propias o genéricas también están siendo más elegidas por los consumidores, lo cual representa un riesgo para las grandes marcas de productos de consumo masivo en términos de relevancia y participación de mercado si no se adaptan a las nuevas preferencias.

Estas han logrado una penetración cercana al 97 por ciento. Además, están ganando participación en valor, ya que los consumidores no solo las compran más, sino que también están dispuestos a gastar más en ellas.

Según un estudio de Kantar, estas marcas ofrecen precios entre un 10% y 30% inferiores al promedio o a las marcas líderes, así como una mayor disponibilidad en las tiendas.

Pero también ofrecen una mayor variedad, tanto en sabores, empaques, como en presentaciones y funcionalidades, entre otros aspectos y destacan por ofrecer una buena calidad de los productos.

Las marcas propias ya se comportan más como marcas regulares o posicionadas en el mercado y están teniendo un mayor impacto en las decisiones de compra del consumidor mexicano

Los especialistas de Kantar destacaron que debido a las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 52% de los mexicanos aumentarán el consumo de productos y marcas hechos en México.