Inflación en México desaceleró a 3.51% en julio; su nivel más bajo desde diciembre del 2020

La inflación en México volvió a desacelerar durante julio pasado, reportando su menor nivel desde finales del 2020, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte de inflación mostró que, en el séptimo mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una variación mensual de 0.27%, con lo que a tasa anual se ubicó en un nivel de 3.51 por ciento.

Así, la inflación reportaría su segundo mes consecutivo desacelerándose, así como su nivel más bajo desde diciembre del 2020, cuando se ubicó en 3.15 por ciento.

Con el dato de julio, la inflación quedó por debajo de la proyección de analistas consultados por Reuters, quienes aunque esperaban que desacelerara, veían un nivel de 3.53 por ciento.

De esta manera, la inflación vuelve a estar dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), de 3% +/- 1 punto porcentual.

El mes pasado, el banco central optó por reducir su tasa de interés en 50 puntos base, para dejarla en un nivel de 8 por ciento. Se espera que hoy, más tarde, la institución recorte nuevamente su tasa, pero en 25 puntos base.

Subyacente continúa arriba de la meta

A detalle, el informe del Inegi mostró que la inflación subyacente, que es la que toma en cuenta Banxico para su decisión de política monetaria, continúa por arriba del objetivo.

En julio, el Índice Subyacente — que elimina los bienes y servicios con precios más volátiles — reportó una ligera desaceleración al pasar de 4.24 a 4.23% anual.

Dentro de este rubro, el precio de las mercancías creció 4.02%, mientras que el de los servicios subió 4.44 por ciento.

En el caso de la inflación no subyacente, esta desaceleró considerablemente al pasar de 4.33% en junio a 1.14% en julio.

La desaceleración en el mes de este Índice se debió a que los agropecuarios mostraron un aumento de precios de apenas 0.17% anual, mientras que el precio de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subió 1.97% en comparación con julio del 2024.