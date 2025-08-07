Ante débil consumo, Soriana bajará precio a 5,000 productos

Con el fin de apoyar la economía familiar y para apoyar el consumo interno, Soriana lanzó la campaña nacional “Preciazazaso” enfocada en ofrecer precios bajos en más de 5,000 productos de alta demanda.

“Decidimos salir con esta campaña un poco en relación a lo que nos está pasando en el consumo, con esta situación un poquito más apretada de los consumidores y la necesidad de tener soluciones y economía en el día a día”, manifestó el director comercial para Autoservicio de Soriana, Gabriel Luciano Baldini.

En conferencia, explicó que se trata de una iniciativa diseñada para fomentar el ahorro entre los consumidores, principalmente en las compras del día a día.

La campaña contempla una canasta representativa de productos básicos de alta demanda en el consumo diario, los cuales representan aproximadamente el 20% de las ventas totales de la cadena de tiendas de autoservicio.

Además, se han sumado productos locales que responden a los hábitos de consumo específicos de cada región, gracias a alianzas con productores regionales y locales.

El director comercial para Autoservicio de Soriana destacó la participación de pequeñas y medianas empresas (pymes) en esta iniciativa.

La campaña estará presente en todas las tiendas del país a partir de este 10 de agosto e incorpora también un enfoque regional.

“El matiz es que agregamos productos regionales, aunque es una campaña nacional, pero con tono regional, En algunas regiones tenemos una alianza muy fuerte con productores locales y con regionales“, agregó Gabriel Luciano Baldini. Puntualizó que desarrollar una campaña centrada en el precio representa un reto creativo, ya que es un terreno muy explorado por la competencia.

“Va a ser always on, no vamos a parar y creo que venimos a golpear fuerte en la mesa”, añadió Gabriel Luciano Baldini. Durante la presentación de la campaña, se detalló que, si bien el eje principal del programa “Preciazazaso” es la baja en los precios de los productos, también se enfoca en impulsar la calidad, el surtido y el servicio, con propuestas que responda a todas las temporadas del año.

“Creo que que lo que estamos poniendo sobre la mesa le va a dar coherencia al mensaje y vamos a hacer una solución real para los millones de familias que hoy tienen necesidades concretas”, enfatizó.

La campaña también se complementa con otras iniciativas de la cadena de supermercados, orientadas a fortalecer el consumo de productos nacionales.

Preciazazaso se alinea con el la iniciativa “Hecho en México”, no sólo por la estrategia de precios bajos, sino también por el impulso a marcas y productores locales. En el segundo trimestre de 2025, Soriana reportó que sus ventas a tiendas iguales cayeron un 1.4% debido a un entorno de consumo debilitado.