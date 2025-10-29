Más de 5,000 voluntarios de Grupo México impulsan seguridad alimentaria en México y Perú

Más de 5,000 personas participaron en la onceava edición del Día del Voluntario de Grupo México, una iniciativa que este año priorizó los temas de seguridad alimentaria, nutrición y educación de la infancia, ejes fundamentales dentro de la estrategia de responsabilidad social de la compañía.

Durante las jornadas realizadas en México y Perú, los voluntarios colaboraron en la rehabilitación de 42 espacios educativos y comunitarios, además de reunir más de seis toneladas de alimentos donados por empleados de la empresa para comunidades. El programa también integró actividades educativas y recreativas enfocadas en la importancia de una alimentación sana y sostenible.

Las actividades incluyeron la mejora de comedores, huertos escolares y áreas de aprendizaje, así como la promoción de hábitos saludables, entornos seguros y oportunidades de desarrollo para niños y jóvenes. Asimismo, los colaboradores participaron en labores de pintura, limpieza, reforestación y mantenimiento de escuelas, parques, comedores y centros de atención social.

En México, las acciones se llevaron a cabo en los estados de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Campeche, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Coahuila, Baja California y en la Ciudad de México.

En Perú, participaron colaboradores y familias de Southern Copper, filial de Grupo México, en las comunidades de Cuajone, Ilo, Toquepala, Tía María, Michiquillay y Los Chancas, reforzando así el compromiso social de la compañía en ambos países.

Con estos resultados, el Día del Voluntario Grupo México 2025 reafirma el compromiso de la empresa con el bienestar, la solidaridad y la participación ciudadana, fortaleciendo su impacto positivo en las comunidades donde opera.