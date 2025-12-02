30 millones de latinoamericanos accederían a Internet con la reducción de impuestos telecom: GSMA

Los marcos regulatorios en materia fiscal utilizados en la última década en la región de América Latina han quedado rebasados, porque no promueven la conectividad y porque tampoco reconocen la importancia de ese tipo de servicios en el mejoramiento de la calidad de vida en las sociedades y en la eficiencia del sector productivo.

Esta es la fotografía que ha identificado una nueva investigación de la organización GSMA, una de las voces líderes a nivel mundial en la industria de telecomunicaciones.

El informe “Impuestos específicos al sector móvil en América Latina. Impacto sobre la conectividad y la recaudación fiscal” de la GSMA analizó las tasas generales y específicas que recaen sobre los servicios de conectividad en 18 países de la región.

Así, se identificó que, en el año 2023, la contribución fiscal del sector (2.8%) fue más del doble de lo que debería con base en su contribución económica al PIB de la región (1.3%).

Los impuestos específicos recaen tanto sobre la oferta como sobre la demanda de servicios móviles. Del lado de los operadores, el sector está sujeto a algún tipo de tasa específica en todos los países analizados.

Estas incluyen pagos recurrentes por licencias y uso del espectro, tasas regulatorias y aportes a los fondos de servicio universal.

Del lado de los usuarios, 14 de los 18 países imponen impuestos específicos como un IVA más alto, aranceles aduaneros a dispositivos, tasas de activación y numeración. Estas cargas son particularmente regresivas, ya que impactan de un modo desproporcionado a las personas más desfavorecidas. Excepto algunas medidas aisladas, la región mantiene sobre el sector una carga fiscal similar o mayor a la identificada casi una década atrás.

En 2023, los impuestos específicos a la conectividad móvil en América Latina acumularon aproximadamente 4,650 millones de dólares, equivalentes al 6.5% del costo total de la conectividad.

La carga no fue uniforme en la región, porque mientras que la República Dominicana, Brasil, Argentina y Bolivia aplicaron impuestos específicos de más del 10% de dicho costo, en Guatemala, El Salvador y Uruguay lo hicieron por debajo del 2%.

Además de disminuir la capacidad financiera de los operadores para invertir, los impuestos a la conectividad móvil aumentan los precios de los dispositivos y servicios, obstaculizando el cierre de la brecha digital.

Se considera que los servicios móviles son asequibles si el costo total de la propiedad móvil (TCMO, por sus siglas en inglés) no supera el 2% de los ingresos mensuales de los usuarios.

En América Latina, en el año 2023, ninguno de los países estuvo por debajo de ese umbral para el 20% de la población de menores ingresos; con algunos llegando a cuadriplicarlo, como El Salvador (8.8%) y Uruguay (8.1%).

En la mayoría de los países, la carga impositiva total representó entre el 10% y el 20% del TCMO, con casos como Argentina y Brasil en los que representó más de una cuarta parte (26.4% y 25.9%, respectivamente).

Menos impuestos, más conectividad y más recaudación fiscal

Con base en un modelo econométrico, el estudio de la GSMA simula un escenario de reducción de impuestos específicos para medir sus efectos sobre la inclusión digital y la recaudación fiscal en ocho países.

Los resultados revelan que una reforma en este sentido podría volver los servicios móviles asequibles para más de 30 millones de personas en la región. Dicha reducción no provocaría efectos negativos en la recaudación, sino más bien lo contrario.

El efecto neto de una reducción de impuestos específicos generaría ganancias por encima de la merma de los ingresos fiscales directos, con valores que van desde un efecto prácticamente neutro en países como México y Panamá, hasta incrementos del orden de los 1,200 millones de dólares por año en Argentina y 7,600 millones de dólares por año en Brasil.

Esto responde a los efectos positivos de la digitalización sobre la economía, en general, y sobre la recaudación fiscal, en particular.

Los canales digitales reducen la informalidad de las transacciones y favorecen la simplicidad y trazabilidad de los pagos, favoreciendo el trabajo de las autoridades fiscales.

“Los marcos impositivos de la región fueron diseñados en una época en la que la conectividad móvil era un símbolo de estatus, y gravarla generaba ingresos fiscales con un impacto social acotado. Hoy, estos servicios son democratizadores del desarrollo social y económico. En este contexto, mantener impuestos específicos implica un alto costo de oportunidad. Reducirlos permitiría cerrar brechas de conectividad y sumar a 30 millones de latinoamericanos al mundo digital, incrementando incluso los ingresos del Estado”, dijo Lucrecia Corvalan, directora de políticas públicas para América Latina de la GSMA.

(Con información de Nicolás Lucas.)