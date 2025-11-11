Asem y WhatsApp capacitará gratis a emprendedores para impulsar sus ventas en línea

¿Quieres hacer crecer tu negocio y no sabes por dónde empezar? La Asociación de Emprendedores de México (Asem) y WhatsApp te capacitan con cursos virtuales gratis dirigidos a pymes y emprendedores que buscan aprovechar al máximo las herramientas de WhatsApp Business para mejorar su atención al cliente y fortalecer su estrategia digital.

Los cursos se enfocarán automatizar mensajes, crear canales de atención 24/7 y utilizar funciones clave de la aplicación para optimizar la gestión del negocio. El objetivo es apoyar a los emprendedores para reducir la tasa de cierre de negocios, que actualmente alcanza el 59% durante los primeros tres años, de acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México 2024.

¿Cómo registrarse a los cursos gratuitos?

Los interesados deberán registrarse en “Impulsa tu negocio con WhatsApp Business” y llenar el formulario con datos del negocio como nombre del emprendedor, de la empresa, sector y región en la que se encuentra.

El programa consta de 10 sesiones virtuales y dará inicio el 12 de noviembre a las 10:00 horas.

“Nos entusiasma capacitar a las empresas y negocios del país para fortalecer su gestión en áreas clave como ventas, finanzas, marketing, recursos humanos, planificación, estrategia, entre otras que sabemos que pueden ser determinantes para impulsar su crecimiento y reducir las posibilidades de que cierren”, señaló Juan Carlos Cante, presidente del consejo directivo de la Asem.

Asimismo, Eliana Pérez, gerente de Políticas Públicas de Meta en México señaló que se busca fortalecer el conocimiento y uso de WhatsApp para que las empresas aprovechen al máximo sus beneficios. “Esto incluye la integración de agentes de Inteligencia Artificial, que pueden optimizar la atención al cliente y ofrecer experiencias personalizadas, impulsando así el crecimiento y la innovación en los negocios mexicanos”.

Impulso a pymes y negocios locales

Esta alianza forma parte de la campaña de Meta WhatsApp llamada “Los negocios que amamos”, en la que se seleccionaron a cuatro pymes mexicanas para ser parte de un proceso de mentoría, apoyo financiero y capacitación.

Los negocios seleccionados para esta acción son: Librería Através del Espejo, Impresos Carbajal, Barbería La Higiénica y Sastrería Mayer.

Además de estas actividades, Meta WhatsApp realizarán otros esfuerzos educativos de cara a la próxima temporada de compras en México, como el Buen Fin y temporadas de compras decembrinas, con el fin de compartir consejos para aprovechar mejor las funciones de WhatsApp Business y prevenir fraudes digitales.