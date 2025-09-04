Pymes podrán compartir su CLABE por WhatsApp y agilizar las transferencias bancarias

Los pequeños negocios ya no tendrán que copiar número por número de su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) para compartirla con los consumidores que deseen pagar con transferencias, esto debido a que WhatsApp anunció que trabaja en una función dentro de los chats que permitirá compartir los datos de forma más fácil.

La idea es simplificar un proceso que ya ocurre en la práctica, debido a que millones de consumidores solicitan datos bancarios a las empresas vía mensajería.

Con este cambio, presentado durante el WhatsApp Business Summit México 2025, a finales del año los pequeños comercios podrán enviar su CLABE de forma ágil y segura, listo para copiar y pegar en la aplicación del banco, agilizando las transferencias bancarias y la comunicación entre comercios y clientes.

La CLABE es el número único e intransferible de 18 dígitos que identifica a cada cuenta bancaria y se ha convertido en uno de los formatos más usados en el país para hacer transferencias electrónicas entre diferentes bancos.

Cabe recalcar que esta nueva función no implicará ningún procesamiento de pago por parte de Meta o WhatsApp y que todos los mensajes se seguirán manteniendo seguros y protegidos por la encriptación de punta a punta de la aplicación, solo quienes participan de la conversación pueden leerlos.

De acuerdo con un estudio de Kantar, comisionado por Meta, el 69% de los mexicanos prefiere la mensajería como canal para interactuar con un negocio, esto refleja que la nueva función se convierte en una herramienta que puede mejorar la experiencia de compra y fortalecer la relación digital entre consumidores y pymes.

WhatsApp Business permitirá compartir de forma facil la cuenta CLABE.Especial.

Inteligencia Artificial para una nueva era de la mensajería empresarial

La compañía también presentó su visión de futuro para los negocios: la integración de agentes de inteligencia artificial (IA) que ayuden a las empresas a brindar soporte y vender en múltiples plataformas.

“Estamos construyendo las bases para la nueva era de la mensajería empresarial, que será impulsada por IA. Vemos un futuro en el que los agentes de IA se integran orgánicamente a las operaciones de los negocios, al igual que un correo electrónico o una cuenta en redes sociales”, explicó Marco Casarín, director general de Meta en México.

Entre las funcionalidades en desarrollo destacan:

Chats con IA disponibles 24/7 para responder consultas en WhatsApp, Messenger y anuncios en Instagram y Facebook.

para responder consultas en WhatsApp, Messenger y anuncios en Instagram y Facebook. Integración de IA en sitios de e-commerce , para dar recomendaciones o facilitar ventas.

, para dar recomendaciones o facilitar ventas. Capacidades de voz , que permitirán a los usuarios interactuar con la IA escribiendo o hablando.

, que permitirán a los usuarios interactuar con la IA escribiendo o hablando. Herramientas de gestión y personalización para que cada empresa pueda entrenar a sus agentes virtuales y mejorar la experiencia del cliente.

Interacciones y monetización para negocios

Durante WhatsApp Business Summit, Meta reforzó las posibilidades de monetización que hoy brinda la aplicación de mensajería dentro de la pestaña de novedades, la cual es visitada por 1,500 millones de personas por día en todo el mundo. Entre las interacciones que pueden hacer las pymes están:

Recibir llamadas de clientes directamente en la app y, más adelante, iniciarlas con autorización del usuario.

Administrar campañas en WhatsApp, Facebook e Instagram desde un solo lugar, el Administrador de Anuncios, para optimizar recursos y presupuestos.

Estas innovaciones refuerzan la apuesta de Meta por convertir a WhatsApp en el espacio donde los pequeños negocios pueden conectarse, vender y crecer en un entorno digital cada vez más competitivo.