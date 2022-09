El emprendedor que crea hamburguesas en el laboratorio… sabor carne

Ofrecer los vegetales de México con los sabores del mundo, era el objetivo de Pablo Rey, Fundador de Foodbrainers, empresas de alimentos creadora de la hamburguesa vegana con sabor a carne.

En el 2019, Pablo se dio cuenta que en el mercado había poca presencia de productos veganos lo cual lo motivó a innovar y aplicar su conocimiento en la producción de alimentos que adquirió en Argentina y trabajar con diferentes vegetales para crear pan artesanal y hamburguesas veganas.

A diferencia de los chefs, que crean su arte en cocinas, Pablo y su equipo desarrolla sus productos en el laboratorio, donde trabaja con productos como lentejas, betabel, chícharos, avena y apio.

Para lograr una carne rica en nutrientes y conservar el sabor de México trabaja con “cocineros de fonda, que son los que realmente saben del sabor que a la gente le gusta”, comentó el emprendedor en entrevista.

“Nuestro proceso de desarrollo se basa principalmente en analizar tendencias, tanto en productos finales, empaques y proteínas o ingredientes. Vemos si esos productos se pueden realizar con la maquinaria disponible en el mercado y a partir de ahí dividimos el desarrollo en tres: sabor, mordida y consistencia y empaque, este último tiene que ser compostable”.

De esta forma la empresa creó seis carnes veganas hechas de vegetales bajo la marca Delike, una de ellas con chile poblano, “con sabor muy mexicano”.

Pablo comenta que existe una gran oportunidad para los productos, porque cada vez más personas toman conciencia de lo que consumen y porque está creciendo el mercado flexitariano, que consiste en seguir una dieta vegana pero ser flexible y comer consumir algún tipo de carne o pescado, que ya tiene un tamaño del 20% en algunas economías.

“El mercado está creciendo, se está haciendo más sofisticado, en el sentido de que hay más disponibilidad de ingredientes para poder ofrecer productos de mayor cálida”.

Hamburguesa sabor a carne

Lugo de analizar diversos vegetales y sabores se creó la primera hamburguesa imitación carne hecha en México, la cual tuvo un proceso de seis meses, mayor tiempo que las anteriores que tomaron sólo 60 días, y está hecha de chícharo y soya.

Uno de los retos a los que se enfrentaron fue el sabor, debido a que el sabor del chícharo es muy fuerte y llegar a una consistencia grill no fue sencillo.

Para asegurarse que el sabor era similar se hicieron pruebas de degustación , se le dio a probar a un grupo de personas, haciéndola pasar por una hamburguesa de carne. Al decirles a los comensales que estaba hecha de vegetales la reacción fue de sorpresa, pues no se habían percatado debido a que el sabor era similar al de la carne.

“Estamos orgullosos que en México se haya podido desarrollar un producto así, porque no hay muchos países que hayan desarrollado un producto que sea jugoso, que tenga buena mordida, que no tenga resabios (sabor desagradable) y que la proporción de grasa trans no sean tan fuertes”.

La innovación llevó a la empresa a comercializar sus productos en retail, con el apoyo de Adopta una Pyme de Walmart la empresa está presente en 185 tiendas, lo cual ha representado retos, sobre todo de logística.

Pablo comenta que tuvieron que adaptar su producción y pasar de un pequeño laboratorio a una planta con una capacidad de producción de 50 toneladas mensuales en la Ciudad de México.

“A mí me pone feliz generar trabajo, haber empezado con dos personas y ahora ser casi 20, entre ingenieros químicos en alimentos y de logística. Fue un desafío saber cómo empacar, cómo llegar a un centro de distribución”.

Foodbrainers pertenece a la octava edición de Adopta una pyme, que busca que los proveedores cuenten con una visión más amplia del negocio y obtengan herramientas que ayuden a mejorar su desempeño para fortalecer su estrategia comercial.