“UE debería endeudarse en conjunto para financiar bienes públicos”

La Unión Europea (UE) debería pedir préstamos en conjunto para financiar bienes públicos europeos como defensa, investigación y desarrollo, y energía, dijo a Reuters Alfred Kammer, jefe del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El endeudamiento conjunto de los países de la UE es un tema muy controvertido. Alemania, la mayor economía del bloque, es especialmente sensible a la deuda conjunta, pero varios otros países del norte de Europa también se oponen.

La UE rompió el tabú en el 2020 cuando pidió prestados conjuntamente 800,000 millones de euros para relanzar la economía europea después de la pandemia de Covid-19, y la opción de pedir más préstamos conjuntos, aunque todavía es muy difícil, ha estado en el debate público desde entonces.

La amenaza de una agresión rusa en Europa ha aumentado dramáticamente la necesidad de gasto en defensa, y la competencia de China y Estados Unidos es una presión para impulsar la innovación europea y bajar los precios de la energía.

“Sugerimos concretamente duplicar con creces el gasto de la UE en estos bienes públicos, pasando de 0.4% del Ingreso Nacional Bruto a 0.9%”, declaró Kammer en una entrevista. Ese aumento equivaldría aproximadamente a 100,000 millones de euros.

“Tenemos una recomendación más, y es financiar este aumento del presupuesto de la UE con deuda común para pagar estos bienes europeos, porque son imprescindibles”, detalló.

Los proyectos de defensa comunes de la UE, pagados conjuntamente ya se llevan a cabo a través del programa de la UE de 150,000 millones de euros en préstamos baratos de la UE, aunque probablemente se necesitaría más dinero dada la enorme escala de la inversión necesaria en defensa.