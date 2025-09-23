Trump cancela reunión con demócratas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU) canceló ayer 23 de septiembre, una reunión con los principales líderes demócratas del Congreso para discutir el financiamiento del gobierno, lo que aumenta el riesgo de un cierre parcial del gobierno a partir de la próxima semana.

Los demócratas y el Presidente republicano se posicionaron para intentar culparse mutuamente por un posible cierre, que interferiría con una serie de servicios federales y probablemente dejaría sin trabajo a cientos de miles de empleados federales.

“He decidido que ninguna reunión con los líderes del Congreso podría ser productiva”, escribió Trump en una publicación en su red social Truth Social.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijeron ayer que Trump había aceptado reunirse esta semana en la Casa Blanca, antes de que expire el financiamiento del gobierno el próximo 30 de septiembre.

Los legisladores están en desacuerdo sobre el denominado financiamiento discrecional, que representa aproximadamente una cuarta parte del presupuesto federal de unos 7 billones de dólares.

“Los demócratas están dispuestos a trabajar para evitar un cierre”, afirmó Schumer en un comunicado en respuesta al mensaje de Trump. “Trump y los republicanos están manteniendo a Estados Unidos como rehén”.