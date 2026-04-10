Estados Unidos presta 8.48 millones de barriles de crudo para frenar precios del combustible

El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo el ⁠viernes que prestó 8.48 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) a cuatro empresas petroleras, en lo que supone la segunda asignación en el ⁠marco de la iniciativa del ⁠Gobierno de Trump para frenar los precios del combustible, que se han disparado durante la guerra contra Irán.

Las empresas a las que se han concedido préstamos de la SPR son Gunvor USA, Phillips 66 Company, Trafigura Trading y Macquarie Commodities Trading, informó el Departamento de Energía.

Estados Unidos había ofrecido el 1 de abril prestar hasta 10 millones de barriles en el segundo lote.

En última instancia, Estados Unidos pretende prestar 172 millones de barriles de la SPR para su entrega durante este año y hasta 2027, como parte de un acuerdo más amplio con 32 países de la Agencia Internacional de la Energía para liberar 400 millones de barriles.

La liberación de crudo de las reservas de emergencia tiene como objetivo controlar los precios del petróleo, que se han disparado durante la guerra, lo que, según la AIE, ha provocado la mayor perturbación del mercado petrolero de la historia.

En el primer lote de la SPR, las empresas energéticas solo adquirieron el mes pasado 45.2 millones de barriles, es decir, alrededor del 52% de lo que ofrecía el Departamento de Energía (DOE).

El jueves, ⁠el DOE ofreció un tercer lote de 30 ⁠millones de barriles de crudo dulce, ⁠o de bajo contenido en azufre, procedente de la instalación de West Hackberry de la ⁠SPR en Luisiana.

El petróleo de la SPR se está liberando en forma de préstamos que las empresas devolverán con más barriles como prima, un sistema que, según el DOE, ayudará a estabilizar los mercados "sin costo alguno para los contribuyentes estadounidenses".

La SPR cuenta actualmente con unos 413.3 millones de barriles, es decir, más de lo que consume el mundo entero en cuatro días. Se trata del nivel más bajo desde mediados de la década ⁠de 1980, pero desde entonces Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de petróleo del mundo.