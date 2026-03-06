Precios mundiales de los alimentos repuntan en febrero tras 5 meses de descensos: FAO

Los precios mundiales ⁠de los alimentos subieron en febrero tras cinco meses consecutivos de descensos, ya que el aumento de ⁠los precios de los cereales, la carne y la mayoría de los aceites vegetales compensó la caída de los precios del queso y el azúcar, informó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación ⁠y la Agricultura (FAO).

El índice de precios de los ⁠alimentos de la FAO, que sigue las variaciones mensuales de una cesta de productos alimenticios comercializados internacionalmente, alcanzó un promedio de 125.3 puntos en febrero, frente a los 124.2 revisados de enero.

El índice seguía estando 1% por debajo de su valor del año anterior y casi un 22% por debajo de su máximo de marzo de 2022, alcanzado tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Los precios promedio de los cereales aumentaron un 1.1% con respecto al mes anterior, con un incremento del 1.8% en los precios del trigo debido a los riesgos climáticos en Europa y Estados Unidos, así como a las continuas interrupciones logísticas en la Federación de Rusia y la región del mar Negro en general. Seguían estando un 3.5% por debajo de su nivel del año anterior.

Los precios del arroz subieron un 0.4%, respaldados por la demanda sostenida de las variedades basmati y japónica.

Los precios del aceite vegetal ganaron un 3.3%, alcanzando su nivel más alto desde junio de 2022. Los precios del aceite de palma crecieron debido a la fuerte demanda mundial y a la menor producción en el sudeste asiático, mientras que los precios del aceite de soja treparon por las expectativas de políticas de apoyo a los biocombustibles en Estados Unidos.

Los precios de la carne subieron un 0.8% con respecto a enero, impulsados por los precios récord de la carne de ovino y la mayor demanda de carne de vacuno en Estados Unidos y ⁠China.

Los precios de los productos lácteos cayeron 1.2%, prolongando un ⁠descenso que dura ya varios meses, debido principalmente ⁠a la baja de los precios del queso en la Unión Europea. Sin embargo, los precios de la leche desnatada ⁠y entera en polvo y de la mantequilla aumentaron debido a la fuerte demanda en un contexto de escasez de oferta en los principales países exportadores.

Los precios del azúcar bajaron un 4.1%, a su nivel más bajo desde octubre de 2020, lo que refleja las expectativas de una oferta mundial abundante, incluida una producción récord en Estados Unidos.

En un informe separado, la FAO elevó ligeramente su previsión de producción mundial de cereales para 2025 hasta un récord de 3,029 millones de toneladas métricas, lo que refleja pequeños ajustes, principalmente en las estimaciones de maíz y arroz.

Sería ⁠un 5.6% más que el año anterior.

Las existencias mundiales de cereales al cierre de la temporada 2026 también aumentarán, con una cómoda relación entre las existencias mundiales y el consumo del 31.9 por ciento.