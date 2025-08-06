Los nombramientos de la era Biden podrían obstaculizar el esfuerzo de Trump por remodelar la Fed

La próxima nominación por parte del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, de un nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), centrará la atención en los planes de otros tres designados por su predecesor, Joe Biden, así como del propio presidente de la Fed, Jerome Powell, quienes combinados podrían ofrecer un poderoso contrapeso contra cualquier esfuerzo por revisar la política monetaria o las operaciones del banco central de EU.

La sorpresiva renuncia de la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, la semana pasada le da a Trump un asiento para llenar meses antes de lo esperado con alguien que podría servir como jefe de la Fed en espera hasta que el mandato de Powell, como jefe del banco central, termine en mayo o, si el Presidente eleva al gobernador, Christopher Waller, al cargo, agregar otra voz de apoyo a la junta.

Donald Trump dijo que planea anunciar un candidato “en breve”, pero la medida no garantizará el fin de sus frustraciones con un banco central donde los miembros encargados de la formulación de políticas se turnan lentamente por diseño, y con un sistema descentralizado establecido para limitar la influencia de los funcionarios electos.

“Quienquiera que llegue tiene que llegar a un acuerdo entre todos los responsables de la toma de decisiones”, mencionó el ex vicepresidente de la Fed, Donald Kohn, ahora miembro de la Brookings Institution. “El presidente es muy poderoso. Pero las decisiones las toman el Consejo y el Comité Federal de Mercado Abierto. El Presidente consigue que los demás firmen ganando argumentos, teniendo razón. Nadie va a tener la capacidad de cambiar las cosas de inmediato. Tendrán que convencer a la gente”.

Tras recortar las tasas de interés tres veces en los últimos cuatro meses del 2024, incluyendo dos tras la victoria electoral de Trump, la Fed las ha mantenido estables para observar cómo la combinación del aumento de los impuestos a las importaciones, la represión migratoria y los recortes de impuestos afecta su mandato de mantener la inflación controlada y el empleo alto. Aunque los funcionarios de la Fed consideran que el resultado sigue siendo incierto, Trump ha interpretado el momento de la pausa como una prueba de que Powell y sus colegas están actuando políticamente para sabotearlo.

Trump ha prometido nominar a alguien que respalde la idea de bajar la tasa de interés de referencia de la Fed a 1.0% desde el rango actual de 4.25 – 4.50 por ciento.

Sin embargo, a pesar de todo su prestigio, el máximo cargo de la Fed sólo cuenta con uno de los siete votos de la junta con sede en Washington cuando se trata de asuntos internos clave como la contratación de personal directivo, la elaboración de presupuestos y la dotación general de personal para un sistema en expansión.

En cuanto a las tasas de interés y temas clave como la política de comunicación, una herramienta central de la Fed, el jefe sólo cuenta con uno de los 12 votos del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas, que establece las directrices de comunicación para los responsables de la política monetaria y aprueba anualmente un conjunto de principios operativos.

El sucesor de Powell podría asumir el cargo con grandes ambiciones –una persona bajo consideración, el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, ha hablado de un “cambio de régimen” y de “romper cabezas”–, pero necesitaría el apoyo de los designados por Biden, de los directores de los 12 bancos regionales de la Fed contratados por directores independientes, y posiblemente también de Powell si decide permanecer en la junta como gobernador.

Aunque el mandato de Powell como jefe de la Fed finaliza en unos nueve meses, podría permanecer como gobernador hasta enero del 2028, hacia el final del mandato de Trump.

Límites

Powell, quien habla frecuentemente sobre la importancia de proteger la independencia de la Fed, aún no ha dicho qué planea hacer. Tradicionalmente, los jefes de la Fed no han permanecido como gobernadores.

Durante el resto de la presidencia de Trump, quienes necesitarían ser cortejados por el sucesor de Powell incluyen al vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, a la gobernadora Lisa Cook y al gobernador Michael Barr, todos nombrados por Biden. Suponiendo que ninguno de ellos renuncie, cada uno tendrá un mandato que se extenderá hasta el 2032 o después.

Si Powell permanece, sus votos más los suyos formarían una mayoría en el directorio, con capacidad de influir en las decisiones gerenciales y regulatorias.

Sobre las tasas de interés, que son fijadas por los gobernadores junto con cinco presidentes de bancos regionales como parte del FOMC, podrían ejercer una fuerte influencia independientemente de si Powell se va en mayo.

Con sus propios escaños asegurados tras la confirmación del Senado, tampoco hay garantía de que Waller o la vicepresidenta de Supervisión, Michelle Bowman, ambas designadas por Trump, estén de acuerdo con una reforma radical. Waller, en particular, ya ha rechazado algunas ideas planteadas por personas como Warsh para, por ejemplo, reducir drásticamente el balance de la Fed.

“Los cambios realmente amplios serían muy difíciles. Hay límites a lo que un nuevo Presidente podría lograr”, mencionó Bill English, exdirector de la división de asuntos monetarios de la Fed y actual profesor de la Escuela de Administración de Yale.

A diferencia de otros directores de agencias independientes, el nuevo jefe de la Fed también enfrentaría el veredicto de un grupo particularmente poderoso: un mercado de bonos global con un enorme margen para fijar los costos de endeudamiento para el gobierno, las empresas y los consumidores estadounidenses.