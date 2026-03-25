Alza de precios impacta directamente la operación de las mipymes y el turismo, advierte Concanaco

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, advirtió que el alza de precios impacta directamente la operación diaria de las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), principalmente en costos críticos como el transporte, la energía y la reposición de inventarios.

La economía mexicana enfrenta un primer trimestre del 2026 bajo presión, luego de que al cierre de la primera quincena de marzo, la inflación se ubicó en un 4.63%, superando el rango de variabilidad establecido por el Banco de México (Banxico) de 3%, por lo que se demandó al gobierno federal el “blindaje” de los negocios familiares.

“Los negocios familiares están realizando su mayor esfuerzo para no trasladar de inmediato estas presiones a los precios de los consumidores, pero no van a poder hacerlo solos", señaló de la Torre.

Por ello, el presidente de la Concanaco solicitó mantener herramientas como el PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) y los estímulos al IEPS a combustibles para amortiguar el golpe al bolsillo de las familias.

Para contrarrestar la incertidumbre económica, la Concanaco presentó una "hoja de ruta" para convertir la potencia turística de México en un motor que alcance al 95% de los negocios del país, que son de carácter familiar.

Octavio de la Torre señaló que el turismo no es solo atraer visitantes, sino lograr que esa derrama se distribuya entre los pequeños prestadores de servicios a través de la formalización.

El Registro Nacional de Turismo: "La formalidad sí vende"

La estrategia presentada se basa en tres pilares: ordenar, acompañar y proyectar. El eje central es el Registro Nacional de Turismo (RNT), que la Confederación busca desmitificar como un mero trámite burocrático.

“El Registro Nacional de Turismo no es un adorno; es la puerta a la confianza. Un negocio formal reduce riesgos de fraude, gana visibilidad y puede participar en campañas nacionales de promoción", explicó.

A pesar del entorno inflacionario, el sector turístico presenta cifras récord, agregó, tal es el caso de 86.4 millones visitantes internacionales; captación de divisas en más de 32,000 millones de dólares; aporte al PIB en 2.7 billones de pesos (8.7% del PIB Nacional).

Como parte del impulso al consumo interno, se destacó el potencial de las ferias tradicionales (San Marcos, León, Fenapo, Texcoco, entre otras). Para este 2026, se proyecta que las ocho ferias "ancla" del país generen una derrama económica de 31.5 billones de pesos y reúnan a cerca de 30 millones de asistentes.

"Donde hay una feria, puede haber un paquete turístico; donde hay un paquete, hay derrama; y donde hay registro, hay confianza", sentenció la dirigencia, invitando a los empresarios a consultar el calendario nacional e internacional de eventos en su portal oficial.