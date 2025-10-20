El miembro más agresivo del consejo del BOJ sigue pidiendo más alzas de tasas

Japón tiene una “oportunidad única” para subir las tasas de interés, ya que su economía está resistiendo el impacto de los aranceles estadounidenses, afirmó ayer 20 de octubre, Hajime Takata, miembro del consejo del Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés), reiterando su postura a favor de reanudar el incremento de los costos de financiamiento.

Takata, que votó en contra de mantener las tasas estables en septiembre, afirmó que Japón ya alcanzó el objetivo de inflación de 2.0% del BOJ y que el crecimiento de los precios podría superar las expectativas.

También afirmó que la encuesta empresarial “tankan” realizada por el BOJ en octubre y las conclusiones de los directores de sus sucursales sugieren que la mejora de las condiciones laborales y salariales está impulsando el consumo.

“Creo que ahora es el momento ideal para subir las tasas de interés”, afirmó Takata en un discurso, en el que explicó su petición de subir los réditos en la reunión de septiembre.

El yen y los rendimientos de los bonos del Estado japonés subieron tras estas declaraciones, lo que mantuvo vivas las expectativas del mercado de un alza de las tasas de interés a corto plazo.

Takata fue uno de los dos miembros del consejo que votaron en contra de mantener los réditos estables en 0.5% en septiembre, proponiendo en su lugar, sin éxito, un alza de 0.75 por ciento.

Sus comentarios aumentan la probabilidad de que Takata vuelva a proponer un incremento de tasas en la próxima reunión, que se celebrará los días 29 y 30 de octubre. El otro miembro de la facción dura, Naoki Tamura, también subrayó la necesidad de subirlas hasta niveles más cercanos a los considerados neutros para la economía.

Sus comentarios ponen de relieve el contraste entre los miembros más agresivos de la junta de nueve miembros y el gobernador, Kazuo Ueda, quien subrayó la necesidad de actuar con cautela ante la incertidumbre sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos y el grado de daño que los aranceles estadounidenses podrían causar a las empresas japonesas.

La mayoría de los analistas esperan que el BOJ suba las tasas de interés a 0.75% a principios del próximo año, aunque no hay consenso sobre el momento exacto en que se producirá esta medida.

Ueda ofreció pocas pistas sobre el momento del próximo incremento de réditos en Washington, limitándose a decir que seguirá analizando diversos datos hasta la reunión de octubre.

Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró cautelosamente optimista sobre las perspectivas mundiales, la reciente serie de datos negativos sobre el empleo ha aumentado las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas por segunda vez consecutiva en octubre.

Takata afirmó que es poco probable que la economía estadounidense sufra una recesión importante debido a la estabilidad de las condiciones financieras y a la solidez de los balances de los hogares, las empresas y las instituciones financieras.

Añadió que el recorte de las tasas de interés por parte de la Fed, en septiembre, no provocó un aumento indeseado del yen, mientras que los aranceles estadounidenses no han afectado al interés de las empresas japonesas por invertir en equipamiento y salarios.

“Mi opinión es que el banco todavía se encuentra en proceso de cambiar gradualmente de rumbo”, alejándose de la política monetaria ultraexpansiva y acercándose a los incrementos de las tasas de interés, ya que entra en una “verdadera aurora” de recuperación económica duradera.

El BOJ salió el año pasado de una década de estímulos masivos y subió las tasas de interés a 0.5% en enero, ante la perspectiva de que Japón estuviera a punto de alcanzar de forma sostenible su objetivo de inflación de 2.0 por ciento.

Dado que la inflación de los precios al consumo lleva más de tres años superando el objetivo de 2.0%, la junta se ha dividido entre los que están a favor de un alza pronto y los que prefieren dedicar más tiempo a examinar el impacto de los aranceles en la economía.

Los acontecimientos políticos pueden complicar el calendario de incrementos de tasas del BOJ, ya que Sanae Takaichi, conocida por ser partidaria de una política monetaria flexible.