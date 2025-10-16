Metas fiscales, poco más laxas; sin claridad de cómo se alcanzarán: IIF

Washington, D.C. Más allá de que México haya aplicado un ajuste en su déficit fiscal de este año, están todavía con niveles altos que generan incertidumbre al mercado, advirtió el economista jefe para América Latina en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Martín Castellano.

“Lo que genera incertidumbre es el nivel del déficit y las posibilidades de financiarlo en un contexto externo más adverso. Eso es lo que, en general miran los inversionistas en una economía emergente”, señaló.

En un receso del segundo día de la la Reunión Anual del IIF, que asocia a más de 450 instituciones financieras de operación mundial, explicó que, como el plan de consolidación fiscal de reducción del déficit se ha tornado bastante más gradual de lo que se esperaba hace un par de años, se anticipa que pueden presentarse desafíos para el gobierno.

En el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el déficit fiscal se expandió hasta el equivalente a 5.9% del PIB, un nivel no visto en dos décadas.

Con ello se incrementó en más de 1.6 puntos del Producto respecto del déficit del año 2023, que fue de 4.3% del PIB.

Entrevistado por El Economista, explicó que “las metas fiscales (del gobierno mexicano) son un poco más laxas en cuanto a reducción del déficit y en ese sentido, la preocupación pues no hay claridad de cómo se van a cumplir esas metas”.

Se podría esperar un nuevo recorte de gastos, pero no se ha precisado qué gastos pueden ser susceptibles de esta maniobra. También puede hacerse a través de un aumento de ingresos vía impuestos. Pero en el fondo no existe claridad sobre cómo se va a llegar a cumplir esas metas.

Lo único que queda claro es que “se presentó una cierta consolidación gradual que alimenta la incertidumbre sobre México”.

El experto del IIF explicó que de por sí, la economía mexicana enfrenta varios desafíos, al que se ha agregado el de la gradualidad para alcanzar la consolidación fiscal.

Respeto al Estado de derecho

El experto tiene entre sus responsabilidades el intercambio de diagnósticos con estrategas de las instituciones financieras que son miembros del IIF, y las visitas periódicas a los países de la región para tener información de primera mano, entre muchas otras.

Destacó que entre las preocupaciones de los inversionistas acerca de la economía mexicana está su lento crecimiento; los factores más vinculados a la cuestión de contrapesos institucionales; cuestiones de política de seguridad.

Y más recientemente, cuestiones del cumplimiento de la ley y el respeto al Estado de derecho.

Resaltó que la reciente reforma al poder Judicial y la entrada en operaciones de los nuevos jueces y magistrados, ha puesto un techo relativamente bajo cuando los inversionistas comparan con otros países a México.