El INSEE prevé que el crecimiento económico de Francia se sitúe en 0.7% en el 2026

La economía francesa se encamina hacia un crecimiento moderado en el 2026, ya que el alza del precio del petróleo afecta a los consumidores, algo que sólo se ve compensado, en parte, por el repunte de la producción industrial, informó ayer la agencia francesa de estadísticas, INSEE.

La segunda economía más grande de la zona euro está en vías de crecer 0.7% este año, tras registrar 0.9% el año pasado, según las previsiones del INSEE en sus últimas perspectivas, en las que estima que la crisis de los precios del petróleo, provocada por la guerra de Irán, supondrá un lastre para el crecimiento de entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales.

De acuerdo con el INSEE, a medida que las empresas repercutan el aumento de los costos, los hogares serán los más afectados por la crisis energética, debido a un mercado laboral débil que limita su capacidad para conseguir salarios más altos.

Mientras los consumidores recortan el gasto y echan mano de sus ahorros, a las empresas industriales francesas les va mejor, ya que los productores de productos químicos y las refinerías están ganando cuota de mercado a sus competidores de Medio Oriente, afectados por las perturbaciones en el comercio del Golfo.

Construcción, uno de los impulsos

El crecimiento económico se verá respaldado por la solidez de los sectores de la construcción naval y aeroespacial, con carteras de pedidos civiles y militares repletas y unas entregas que se prevé que aumenten 10% este año, lo que impulsará las exportaciones, según el INSEE.

En términos trimestrales, se espera que el crecimiento repunte hasta 0.3% en el segundo trimestre –una revisión al alza desde 0.2% anterior–, tras una contracción de 0.1% a principios de año, gracias al repunte de las exportaciones.

Posteriormente, se prevé que el crecimiento se ralentice hasta 0.1% tanto en el tercer como en el cuarto trimestre, según el INSEE.

Se prevé que la inflación armonizada de la Unión Europea se acelere de 2.4% en junio a 3.0% en diciembre, a medida que el aumento de los precios del petróleo se refleje gradualmente en los costos generales.