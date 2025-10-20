En el III Trim. China creció a su ritmo más lento en un año

La economía china creció a su ritmo más lento en un año durante el último trimestre, según datos oficiales, mientras los líderes de alto rango iniciaban en Pekín una reunión muy seguida centrada en la planificación de políticas a largo plazo.

Los datos se publicaron horas antes de que se anunciara el inicio de la reunión de cuatro días, en la que se espera que los altos cargos del Partido Comunista gobernante debatan estrategias para abordar el estancamiento del gasto de los hogares y los persistentes problemas del vasto sector inmobiliario.

El Producto Interno Bruto (PIB) en el trimestre julio-septiembre creció 4.8% anual, según la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS), lo que supone un descenso con respecto a 5.2% de los tres meses anteriores. Representó el crecimiento más lento desde el mismo trimestre del año pasado, cuando el PIB creció 4.6 por ciento.

A medida que aumenta la presión comercial, los expertos afirman que China debe adaptarse a un modelo de crecimiento impulsado más por el gasto doméstico que por las exportaciones y la industria manufacturera.

Es probable que esta transición se debata en la reunión política del “cuarto pleno” que se celebrará esta semana en Pekín.

Los medios de comunicación estatales y los funcionarios chinos se han mostrado taciturnos sobre las propuestas políticas específicas incluidas en el 15º plan quinquenal del país, el tema principal de la reunión de esta semana.

La agencia Xinhua dijo ayer temprano que el nuevo plan, que abarca el periodo comprendido entre el 2026 y el 2030, implicará esfuerzos para “fortalecer las bases del sustento de la población”, entre otras cosas “invirtiendo en las personas”.

Caída del consumo

El gasto interno se ha estancado en los últimos años, al no haberse recuperado completamente de la pandemia de Covid-19.

Los precios de las viviendas nuevas cayeron en septiembre en 61 de las 70 ciudades encuestadas, según cifras de la NBS, lo que indica que persiste la cautela entre los compradores de viviendas.

La inversión en activos fijos en los tres primeros trimestres registró un ligero descenso de 0.5% anual, ante la fuerte contracción de la inversión inmobiliaria.

La NBS indicó que el crecimiento de las ventas minoristas se redujo a 3.0% anual en septiembre, en línea con las estimaciones de una encuesta de Bloomberg, pero por debajo de agosto y la tasa más lenta desde noviembre.