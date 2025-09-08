Gobierno de México continuará con la consolidación fiscal en el 2026: Édgar Amador

La administración de Claudia Sheinbaum deberá continuar con la consolidación fiscal el siguiente año, ante el incumplimiento de la meta para este año pese a los recortes en el gasto que se realizaron, de acuerdo con el Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Luego de un retraso de más de cuatro horas, Édgar Amador Zamora, titular de la dependencia, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, en donde explicó las principales variables macroeconómicas y los estimados de ingresos y gastos para el siguiente año.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2026 - uno de los tres documentos que componen el Paquete Económico - los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarán en un nivel de 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB), menor al nivel histórico de 5.7% observado en el 2024.

"Este ajuste no sólo permitirá mantener una trayectoria estable de la deuda pública, sino también ofrecer certidumbre a la población, los mercados y la comunidad internacional sobre el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad fiscal del país”, aseguró la dependencia.

Sin embargo, para este año se espera que el déficit fiscal se ubique en un nivel de 4.3% del PIB, mayor al aprobado por el Congreso de la Unión de 3.9% del PIB. El ajuste, de acuerdo con Hacienda, es un reflejo de las “revisiones al marco macroeconómico ante un entorno externo menos favorable, así como los ajustes en las proyecciones para el cierre del año de las Empresas Públicas del Estado y de las instituciones de seguridad social”.

Incertidumbre se moderará

Los estimados para el siguiente año se hacen con un rango de crecimiento económico entre 1.8 y 2.8%, mejor al previo de entre 1.5 y 2.5 por ciento. Esto se da, de acuerdo con el secretario de Hacienda, porque se prevé que haya una menor incertidumbre global el siguiente año.

“Aunque la incertidumbre global persiste, se prevé que tienda a moderarse en el transcurso del 2026. Este entorno más favorable, junto con un gasto público orientado a programas sociales y a proyectos de inversión con efectos positivos en la demanda agregada y el crecimiento potencial respaldan una previsión de crecimiento prudente para el próximo año”, indicó el secretario.

Contrario a lo visto este año, donde los recortes en el gasto público predominaron para lograr la consolidación fiscal, para el 2026 se espera un incremento de 5.9% en el gasto neto total, lo que resultará en 10.1 billones de pesos para el próximo año.