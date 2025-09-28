Gasto de los consumidores aumentó con solidez en EU

El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó algo más de lo previsto en agosto, manteniendo la solidez de la economía a medida que avanza el tercer trimestre, mientras la inflación sigue subiendo a un ritmo moderado.

El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, incrementó 0.6% el mes pasado, tras un alza no revisada de 0.5% en julio, informó el viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Los economistas consultados por Reuters esperaban un aumento de 0.5 por ciento.

El gasto ha avanzado pese a la importante desaceleración del mercado laboral, marcada por un crecimiento del empleo que se ha estancado en los últimos tres meses. Está siendo impulsado por los hogares de altos ingresos, ya que la solidez del mercado bursátil y los precios de la vivienda, aún elevados, aumentan su riqueza. Los datos de la Reserva Federal (Fed) de este mes mostraron que la riqueza de los hogares se elevó hasta un récord de 176.3 billones de dólares en el segundo trimestre.

No obstante, los hogares con rentas más bajas tienen dificultades y soportan gran parte de la carga del aumento de los precios de los bienes debido a los aranceles a la importación. Los recortes en el programa de asistencia nutricional suplementaria del gobierno federal, comúnmente conocido como cupones de alimentos, supondrán un dolor aún mayor.

“Con el gasto concentrado en los hogares de renta alta, el riesgo para la previsión de crecimiento del consumo se concentra más en los motores de la riqueza de los hogares: el mercado de valores y los precios de la vivienda”, dijo Ryan Sweet, de Oxford Economics.