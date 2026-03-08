La Fed debe desacelerar la inflación

Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Cleveland, dijo el viernes que, aunque espera que las presiones inflacionarias se moderen, si no se alivian a finales de este año, el banco central estadounidense tendría que plantearse una política monetaria más restrictiva para garantizar que las presiones sobre los precios retrocedan hasta 2.0 por ciento.

“Mi expectativa ha sido que la inflación comenzaría a avanzar hacia nuestro objetivo de 2.0 por ciento. No creo que lo alcancemos a finales de este año, ni mucho menos, pero creo que haremos algunos progresos decentes”, mencionó Hammack en una entrevista con Reuters.

Dadas las perspectivas actuales, “las tasas deberían mantenerse sin cambios durante bastante tiempo”, afirmó. Sin embargo, añadió que, si las presiones sobre los precios no remiten, la Fed podría verse obligada a tomar nuevas medidas para garantizar que así sea.

“Si la inflación no avanza hacia nuestro objetivo en la segunda mitad del año, como espero que ocurra, eso podría ser una razón por la que tendríamos que ser más restrictivos desde el punto de vista de la política monetaria”, afirmó Hammack.

Alza del petróleo no impactará en la inflación

Por su parte Christopher Waller, gobernador de la Fed, expresó que el aumento de los precios del combustible, puede suponer un shock para los consumidores, pero es poco probable que provoque una inflación persistente o justifique un cambio en la política monetaria.

“Se va a producir un repunte en los precios de la gasolina (…) Si se revierte en un par de semanas o incluso dos meses, no va a ser un factor importante en el futuro”.