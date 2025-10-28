Fed de Chicago calcula desempleo de Estados Unidos en octubre en 4.35%

La tasa de desempleo en Estados Unidos (EU) se mantuvo estable en torno a 4.3% en octubre, según un modelo económico de la Reserva Federal (Fed) de Chicago que utiliza datos privados para estimar la tasa de desempleo, incluso en ausencia de estadísticas gubernamentales, que no están disponibles desde el inicio del actual cierre federal.

El último informe oficial sobre el desempleo corresponde a agosto y también mostró una tasa de desempleo de 4.3 por ciento. Una estimación de la Fed de Chicago para septiembre situó la cifra, sin redondear, en 4.34%, y en 4.35% sin redondear para agosto.

La Fed de Chicago señaló que el cierre del gobierno haría que, con el tiempo, su propio modelo fuera menos fiable, ya que utiliza la tasa de desempleo oficial como referencia y luego estima la variación mensual de la tasa de desempleo utilizando diversas fuentes del sector privado que se ajustan bien a diferentes aspectos del mercado laboral. Dado que no se dispone de la tasa de desempleo de septiembre, la Fed de Chicago utilizó su propia estimación “en tiempo real” anterior como referencia, lo que podría ser una fuente de error que se agravará cuanto más dure el cierre.

Sin embargo, los economistas de la Fed de Chicago afirman que, en un plazo de uno a tres meses, el impacto “probablemente será modesto”.

La estimación de octubre concuerda con otros datos, como el ligero aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo que registran las agencias estatales de desempleo, lo que sugiere que el mercado laboral estadounidense se ha enfriado, pero no se está derrumbando.

La Fed se reúne esta semana y se espera que reduzca la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, en parte para protegerse contra un fuerte aumento del desempleo.