Empleo débil y consumo, claves para mover réditos

La responsable de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla en inglés), Megan Greene, afirmó ayer 01 de diciembre, que necesitaría ver más señales de debilitamiento en el mercado laboral y el consumo de la economía para justificar su voto a favor de un recorte de tasas de interés.

“Necesitaría ver un mayor deterioro del mercado laboral, y eso tendría que reflejarse no solo en los datos de desempleo, sino también en los datos de empleo”, afirmó en una entrevista con la CNBC.

“Si las perspectivas de consumo acaban siendo mucho más débiles de lo que esperamos, eso también podría cambiar mi opinión”, añadió.

Greene votó en noviembre por una estrecha mayoría de cinco a cuatro a favor de mantener las tasas de interés. El mes pasado afirmó que no creía que los costos de financiamiento de 4.0% fueran “significativamente restrictivos” y que seguía preocupada por el futuro crecimiento de los salarios.

La semana pasada, tras el presupuesto de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, afirmó que las medidas para reducir las facturas energéticas de los hogares podrían ayudar a reducir las expectativas de inflación de éstos, pero que las implicaciones políticas no estaban claras.

Los mercados financieros apuestan porque el BoE recorte las tasas en otro cuarto de punto, hasta 3.75%, a finales del 2025.