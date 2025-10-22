Economistas prevén que la Fed recortará las tasas dos veces más este año

La Reserva Federal (Fed) recortará su tasa de interés de referencia en 25 puntos base (pb) la próxima semana y de nuevo en diciembre, según una encuesta de Reuters a economistas que siguen profundamente divididos sobre cuál será el nivel de los réditos a finales del próximo año.

Hace un mes, los economistas esperaban solo un recorte más este año. Pero la nueva previsión sigue a un reciente cambio en las expectativas de los responsables políticos de la Fed hacia nuevas reducciones.

Atrapada entre el doble riesgo de que la inflación, ya elevada, siga subiendo debido a los aranceles y de que el mercado laboral se debilite aún más, la Fed parece haber dado prioridad a lo segundo, lo que la llevó a recortar las tasas en 25 pb el mes pasado por primera vez desde diciembre.

Todos los economistas menos dos, 115 de 117, predijeron que la Fed volvería a bajar las tasas de interés en un cuarto de punto, hasta situarlas entre 3.75 y 4.0%, el 29 de octubre. Dos esperan un recorte de 25 pb en octubre y otro de 50 pb en diciembre.

Esa mayoría se reduce a 71% en el caso de otro recorte en diciembre. La encuesta se realizó entre el 15 y el 21 de octubre.

“Sería justo decir que aproximadamente la mitad del actual Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está más centrado en el mercado laboral y la otra mitad en los riesgos de inflación”, afirmó Ryan Wang, economista de HSBC.

“La dificultad para la Reserva Federal radica en determinar si esta desaceleración del empleo refleja principalmente una mayor demanda de mano de obra frente a la oferta de mano de obra. Es más difícil precisar cuál de estos factores es el más importante, y eso tiene implicaciones en cómo debería reaccionar la política monetaria ante ello”.

Los datos recientes del sector privado indican que tanto los despidos como las contrataciones son modestos, lo que sugiere que no se producirán cambios importantes en el mercado laboral.

Las medianas de las encuestas predicen que la tasa de desempleo se situará en torno a 4.3% actual cada año hasta el 2027, sin cambios significativos con respecto al mes pasado.

Según la última encuesta, se espera que la inflación, cuyo objetivo de la Fed es de 2.0% según la medida del gasto en consumo personal, se sitúe por encima de 2.0% cada año hasta el 2027.

Se espera que los datos oficiales, cuya publicación se ha retrasado hasta el 24 de octubre, muestren que la inflación al consumo subió a 3.1% el mes pasado, desde 2.9% registrado en agosto.

Los economistas se mostraron divididos en siete opiniones sobre cuál será el nivel de las tasas a finales del próximo año, con estimaciones que oscilan entre 2.25-2.50% y 3.75-4.0 por ciento.