Economía peruana creció más de lo esperado en abril

La economía de Perú creció un 3.73% interanual en abril, su mayor avance en lo que va del año y por encima de las expectativas del mercado, pese a una caída en el sector minero e hidrocarburos, dijo el lunes el instituto de estadística.

El crecimiento del mes podría haber sido mejor, dijo el presidente del Banco Central, Julio Velarde, quien consideró que el país no está aprovechando el alza del precio internacional de los metales.

Los analistas encuestados por Reuters esperaban un crecimiento de 3.55% para abril. Asimismo, el dato de ese mes superó la expansión del 3.21% interanual de marzo.

El Instituto Nacional de Estadística (INEI) informó en un reporte que en los cuatro primeros meses del año la economía creció un 3.58% interanual, mientras que en los últimos 12 meses hasta abril acumuló una expansión de un 3.59 por ciento.

El resultado de abril "no es un crecimiento malo, es mejor que el año anterior, pero aun así es poco frente a la bonanza (internacional) de precios que experimentamos. Ojalá que esto se mantenga y esperamos que sea más alto", dijo Velarde durante una exposición sobre economía en la ciudad amazónica de Iquitos.

La expansión de abril se debió a los sólidos desempeños de los sectores construcción, comercio y manufactura, que avanzaron un 12.8%, 7.31% y 2.17%, respectivamente, detalló el instituto.

El crecimiento del mes se produjo pese a la caída del sector minero e hidrocarburos de un 3.24%, su tercera contracción mensual consecutiva, por menor tonelaje extraído y menores leyes de los minerales tratados en las plantas concentradoras de las principales compañías mineras del país, refirió el INEI.

Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre.

El banco central dijo el viernes que la economía está creciendo por un aumento de la demanda interna y la inversión privada, aunque la amenaza del fenómeno climático de El Niño ya golpea al sector pesquero y podría estropear las perspectivas.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó a inicios de junio que El Niño se está formando y se espera que provoque condiciones climáticas extremas en todo el mundo este año. Los científicos afirman que el cambio climático hará que su impacto sea especialmente severo.

Incertidumbre por elecciones

Velarde manifestó que las expectativas optimistas de los analistas sobre la economía local "bajaron un poco" con las elecciones, pero nuevamente se han recuperado. "Esperemos que esto se mantenga y se refleje en el crecimiento de la inversión privada, que este año puede llegar a 15% o 14% hacia fines del año", refirió.

Perú, que aguarda para estos días el desenlace del recuento de votos de unas ajustadas elecciones presidenciales, registra desde hace años uno de los crecimientos mas estables en América Latina, pese a su constante crisis política con hasta ocho presidentes desde 2018.

El banco central mantuvo estable el jueves su tasa clave de interés en 4.25%, por noveno mes consecutivo, luego de registrar una reducción mensual en mayo de los precios al consumidor.

Para este año el banco central espera un crecimiento del 3.2%, frente al avance de 3.4% en 2025. El organismo difundirá el viernes su reporte trimestral de inflación con nuevas proyecciones macroeconómicas.