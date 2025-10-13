Diputados buscan acotar acceso del fisco en tiempo real a sistemas de información de plataformas digitales

La comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados propone establecer límites al acceso en tiempo real que tendrá la autoridad fiscal a sistemas de información de las plataformas digitales, ello con el fin de prevenir y evitar abusos.

Esto de acuerdo con el dictamen de la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) que se votará este martes en la comisión de Hacienda de la Cámara baja junto con otras disposiciones fiscales contenidas en el Paquete Económico 2026.

En concreto, la comisión propone modificar el artículo 30-B del CFF para establecer que las plataformas digitales deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso en forma permanente, en línea y en tiempo real “únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

Originalmente, la propuesta del Ejecutivo establecía que las plataformas tenían la obligación de dar acceso al fisco “a la información que obre en sus sistemas o registros y relacionada con las operaciones de los servicios digitales que proporcionen”.

Este cambio al Código Fiscal de la Federación, como estaba planteado originalmente por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbuam, había generado preocupación por posibles riesgos en materia de ciberseguridad y privacidad.

“Con la propuesta de esta Comisión Dictaminadora se establecen límites a los cuales la autoridad fiscal debe sujetarse para prevenir o evitar abusos, dejando en claro que la referida obligación únicamente versa sobre la información necesaria para que la autoridad fiscal verifique el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales”, se lee en el dictamen.

No obstante, la comisión de Hacienda mantuvo el mecanismo mediante el cual las autoridades fiscales podrán bloquear a las plataformas digitales en caso de que detecten un incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El dictamen del Código Fiscal de la Federación será votado la tarde de este martes en la comisión de Hacienda junto con la Ley de Ingresos de la Federación 2026, la Ley Federal de Derechos, y la reforma a la Ley del IEPS.