Se conocerá inflación de Estados Unidos pese a cierre

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) anunció el viernes que publicará el informe sobre la inflación al consumo de septiembre el 24 de octubre para ayudar a la Administración de la Seguridad Social con su ajuste anual del costo de la vida para el 2026 para millones de jubilados y otros beneficiarios de prestaciones.

Sin embargo, la recopilación, el procesamiento y la publicación de otros datos económicos oficiales siguen suspendidos hasta que el gobierno reanude sus operaciones habituales. El gobierno cerró el 1 de octubre tras agotarse los fondos.

“Esta publicación permite a la Administración de la Seguridad Social cumplir con los plazos legales necesarios para garantizar el pago preciso y puntual de las prestaciones”, afirmó la BLS en un comunicado.

El informe del índice de precios al consumo estaba previsto inicialmente para el 15 de octubre. La Administración de la Seguridad Social utiliza los datos del IPC para asalariados urbanos y empleados administrativos del tercer trimestre del 2024 al tercer trimestre del 2025 para determinar el ajuste anual del costo de la vida para las prestaciones de la Seguridad Social y la Seguridad de Ingreso Suplementario para el 2026.

Estos programas benefician a los estadounidenses de edad avanzada que se han jubilado, a las personas con discapacidad y a determinadas viudas, viudos y niños. El anuncio del COLA, muy esperado cada octubre entre los hogares que dependen de esos pagos, se suele realizar poco después de la publicación del informe del IPC de septiembre.