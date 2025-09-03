¿Por qué los consumidores mexicanos son optimistas con su dinero, pero pesimistas con la economía?

La confianza del consumidor en México en agosto es de claroscuros. De acuerdo con el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de agosto de 2025, los mexicanos tienen una percepción dual de la economía: optimismo en sus finanzas personales, pero preocupación por el panorama general del país.

Según la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico), estos son los puntos clave que generan optimismo y cautela.

El lado optimista: finanzas personales y consumo

Los datos del ICC revelan una mayor confianza en la situación económica a nivel de hogar y en las compras importantes.

1. Situación económica del hogar: Los consumidores son más optimistas sobre su futuro personal. El indicador que mide la situación económica del hogar en los próximos 12 meses subió 0.8 puntos, alcanzando 58.5. De forma similar, la expectativa sobre la situación económica personal creció 0.7 puntos, llegando a 57.3.

2. Capacidad de ahorro: Hay una percepción positiva sobre la posibilidad de ahorrar. El indicador de condiciones económicas para el ahorro aumentó 0.2 puntos mensualmente y 0.7 anualmente, situándose en 53.0.

3. Grandes inversiones y compras duraderas: La intención de adquirir bienes y realizar inversiones significativas se fortalece.

La posibilidad de comprar electrodomésticos creció 1.1 puntos en el mes, llegando a 33.3.

creció 1.1 puntos en el mes, llegando a 33.3. La planeación para comprar un auto nuevo o usado en los próximos 2 años también mostró un aumento mensual de 0.2 puntos, alcanzando 15.6.

o usado en los próximos 2 años también mostró un aumento mensual de 0.2 puntos, alcanzando 15.6. La consideración de comprar, construir o remodelar una casa registró el mayor incremento mensual (1.4 puntos), ubicándose en 21.6.

Expectativas sobre la inflación: La percepción de que los precios se moderarán en el futuro mejoró. Este indicador subió 0.5 puntos en el mes, sugiriendo una ligera contención de la preocupación por la inflación, aunque sigue por debajo del nivel del año anterior.

Las preocupaciones: el panorama económico y el empleo

Mientras que el optimismo se centra en lo personal, la inquietud surge al mirar la situación a nivel nacional.

1. Economía del país: La confianza en la economía nacional a futuro se reduce. Aunque el indicador de la situación económica esperada del país mejoró 1.0 punto en el mes, mantiene una significativa caída anual de 2.5 puntos, situándose en 48.7.

2. Situación del empleo: Este es el punto de mayor preocupación. El indicador sobre el empleo en el país en los próximos 12 meses cayó 0.6 puntos en el mes y 4.2 puntos en el último año, ubicándose en 47.8. Esta tendencia negativa refleja una creciente incertidumbre laboral.

3. Gasto no esencial: La cautela sobre el gasto en ocio se hace evidente. Las posibilidades económicas para salir de vacaciones disminuyeron 1.2 puntos en el mes, lo que indica que los consumidores están siendo más prudentes con sus gastos no esenciales.

El ICC, calculado a partir de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, mide las percepciones de los ciudadanos sobre su situación económica personal y la del país, así como sus expectativas futuras. En agosto de 2025, el ICC se situó en 46.7 puntos, mostrando un aumento mensual de 0.7 puntos.