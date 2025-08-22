Las claves económicas de la semana (18-22 de agosto): De inflación, PIB de México y Jackson Hole

El cierre de esta semana estuvo lleno de datos económicos relevantes tanto para México, como a nivel internacional, entre los que destaca las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante su participación en el simposio anual de Jackson Hole.

En la escena nacional, la agenda de indicadores estuvo cargada de datos clave como el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre del año, la inflación durante la primera quincena de agosto y el desempeño de la actividad económica.

Ligera aceleración de la inflación en la primera quincena de agosto

Durante la primera quincena de agosto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.49% a tasa interanual, levemente por encima del 3.48% de la segunda mitad de julio, lo que mostró una ligera aceleración, de acuerdo con datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Respecto a la segunda mitad de julio, el INPC registró un retroceso de 0.02 por ciento.

Este indicador mide la variación de los precios de una canasta de productos y servicios. Influye directamente en la política monetaria, el poder adquisitivo y en las expectativas de tasas de interés.

Con este dato, la inflación se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), de 3% +/-1 punto porcentual.

Economía mexicana crece menos de lo previsto

El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un avance de 0.6% en el segundo trimestre de 2025 frente al periodo enero-marzo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas divulgadas este 22 de agosto por el Inegi.

El desempeño final de la actividad económica de México en el periodo de abril a junio contrasta con el 0.7% proyectado por el Inegi en su estimación oportuna de hace 20 días.

Con esta información que permite evaluar el dinamismo sectorial en el país, se confirmó que la economía mexicana consiguió evitar la recesión técnica, convencionalmente definida como dos trimestres consecutivos de contracción, coincidieron analistas de la operadora de fondos de inversión Skandia y VeporMás.

Actividad Económica mostró leve expansión en junio

Según datos del Inegi, en el sexto mes de 2025, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), reportó un crecimiento de 0.2% en comparación mensual, un dato ligeramente mayor al de mayo de 0.1 por ciento.

Este indicador denota que el avance mensual se debió a un mayor dinamismo en el sector servicios, que mostró un crecimiento mensual de 0.3%, luego de haber caído el mes previo.

El IGAE mide el crecimiento de la economía en su conjunto. Es la referencia más amplia sobre la economía de México y es empleada para evaluar la efectividad de las políticas económicas.

Banxico valorará recortes adicionales de tasas: Minutas

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) divulgó el jueves pasado las minutas de su última decisión de política monetaria, las cuales muestran que cuatro integrantes advirtieron que continuará el ciclo de recortes de tasas; mientras que tres miembros matizaron que buscarán gradualidad en los ajustes.

En tanto, el subgobernador Jonathan Heath destacó que deberían mantener la restricción monetaria.

La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del banco central resaltó que se sigue esperando que la inflación general converja a la meta oficial del +/-3% en el tercer trimestre de 2026.

El Banxico redujo a principios de agosto su tasa de interés clave en 25 puntos básicos (pb), a un 7.75%, en una decisión dividida, llevándola a su menor nivel en tres años. Desde principios de 2024, la ha recortado en 350 pb después de haberla llevado a su máximo nivel histórico del 11.25%.

Las ventas minoristas retrocedieron durante junio

Las ventas al m enudeo en México decrecieron 0.4% durante el sexto mes de 2025, con lo que perdieron una fracción del terreno que habían avanzado en mayo, cuando crecieron 1.7 por ciento.

El Inegi detalló el pasado 21 de agosto que la variación interanual se moderó ligeramente de 2.4% a 2.3% de un mes a otro.

Reunión de Jackson Hole: Powell abre la puerta a un recorte de tasas en EU

Esta penúltima semana de agosto estuvieron los reflectores puestos en la reunión de banqueros de Jackson Hole de este viernes donde el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell dejó abierta la posibilidad de recortar las tasas de interés, aunque advirtió que los riesgos de una mayor inflación y un debilitamiento del mercado laboral están generando una situación compleja.

"Los riesgos a la baja para el empleo están aumentando", dijo el banquero central y advirtió que los cambios en las políticas comerciales y de inmigración están afectando a la demanda y oferta en Estados Unidos, lo que dificulta distinguir si su efecto será cíclico o estructural.

Powell hizo estas esperadas declaraciones en el emblemático evento, que reúne a los principales banqueros centrales del mundo, entre los que se encuentra la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.

(Con información de Belén Saldívar, Yolanda Morales y Octavio Amador.)