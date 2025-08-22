Inflación repuntó levemente en la primera quincena de agosto; se ubicó en 3.49% anual

La inflación al consumidor en México reportó, en la primera mitad de agosto, un ligero repunte, pero se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera quincena del mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un retroceso de 0.02% respecto a la segunda mitad de julio, mientras que en comparación anual, la inflación se ubicó en 3.49 por ciento.

De esta forma, se registró una ligera aceleración dado que en la quincena previa la inflación reportada fue de 3.48 por ciento.

Aunque el mercado anticipaba una aceleración en los precios, el dato final sorprendió positivamente. Un sondeo de Reuters estimaba que la inflación anual se ubicaría en 3.66%, por lo que el resultado fue menor al previsto.

Con el dato, la inflación se mantiene dentro del rango objetivo de Banxico, de 3% +/-1 punto porcentual.

Se espera que Banxico continúe reduciendo su tasa de interés. En la última reunión, el recorte de su tasa fue de menor magnitud, de 25 puntos base, con lo que se ubicó en 7.75%, el nivel más bajo en tres años.

La próxima reunión de política monetaria del banco central se llevará a cabo la siguiente semana. Se espera que, nuevamente, recorte su tasa de interés en 25 puntos base.

Subyacente en la mira

En el reporte del Inegi se observó que la inflación subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles y es la que Banxico toma en cuenta para su decisión de política monetaria, reportó una ligera desaceleración.

En la primera mitad de agosto, este rubro reportó un nivel de 4.21%, menor al dato de 4.22% de la quincena previa. Así, fueron tres quincenas consecutivas desacelerándose. Sin embargo, se mantiene por arriba del rango de Banxico.

Dentro de este rubro, las mercancías presentaron un aumento de precios anual de 3.97%, mientras que los servicios de 4.43 por ciento.

En el caso de la inflación no subyacente, esta aceleró de 1.04% anual de la quincena previa a 1.10% en la primera mitad de agosto.

Al interior de la inflación no subyacente, el precio de los agropecuarios incrementó apenas 0.44%, mientras que el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno en 1.65 por ciento.

¿Qué productos afectaron más?

De acuerdo con los datos del Inegi, estos fueron los cinco productos con precio al alza que tuvieron más impacto en el bolsillo de las y los mexicanos (ordenados por nivel de incidencia y variación de precio):

Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.38% Vivienda propia 0.14% Universidad 1.11% Chile serrano 12.87% Carne de res 0.50%

En tanto, estos fueron los productos con precio a la baja que le dieron más alivio a la quincena de la población: