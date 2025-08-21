El experimento de estrategia expansiva de la Fed se reiniciará

El giro de la Reserva Federal (Fed) hacia el mercado laboral en el 2020 se reiniciará hoy, cuando se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, publique un nuevo marco para el banco central que da cuenta de un lustro en el que la inflación aumentó, los empleos eran abundantes y la incertidumbre se convirtió en la consigna.

Es posible que el nuevo documento no descarte por completo el lenguaje utilizado cuando la Fed, en medio de la pandemia por Covid-19 y un movimiento de justicia social, se comprometió a no cortocircuitar las ganancias del mercado laboral ante la mera amenaza de inflación con la esperanza de lograr niveles de empleo “amplios e inclusivos”.

Pero Powell ha advertido que se avecina una recalibración, posiblemente enfatizando la inflación estable como base para los mejores resultados del mercado laboral y relegando algunas ideas a momentos en que la economía está anormalmente débil o la inflación es anormalmente baja, como ocurrió en la década anterior a la pandemia.

En aquellos años, el personal preguntaba en las comunidades sobre la inflación y “la gente nos miraba como si tuviéramos dos caras. No era el tema” cuando las preocupaciones sobre el empleo y el crecimiento eran más importantes, afirmó Ellen Meade, profesora de la Universidad de Duke, quien ayudó a organizar la revisión del marco de 2020 como asesora principal de la Reserva Federal. “El mundo se ve muy diferente hoy”.

Powell ya ha reconocido que el lenguaje adoptado en el 2020 se vio superado por el aumento de la inflación durante la pandemia y probablemente estaba a punto de desaparecer. Se espera que detalle el nuevo documento de estrategia durante su intervención de hoy en la conferencia anual de investigación de la Fed.

Las actas de la reunión de la Fed del 29 y 30 de julio, publicadas el miércoles, dijeron que el comité estaba cerca de finalizar los cambios a su declaración de principios.

El enfoque actual ha sido criticado por introducir complejidades que pueden haber retrasado la respuesta de la Fed a la inflación emergente en el 2021.