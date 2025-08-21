Ventas minoristas moderan paso en junio, pero tienen semestre positivo

Luego del “estirón” que tuvieron en mayo, las ventas al menudeo en México retrocedieron levemente en junio, pero aún con ello se mantuvieron en verde durante el primer semestre del 2025.

Durante el sexto mes del 2025 decrecieron 0.4%, con lo que perdieron una fracción del terreno que habían ganado en mayo (cuando crecieron 1.7 por ciento).

Desde otra óptica, dada esa dinámica su variación interanual se moderó ligeramente de 2.4% a 2.3% de un mes a otro, informó este jueves el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Mientras que de forma semestral la variable acumuló un crecimiento interanual de 1.5%, comparándose favorablemente frente al descenso de 0.2% que tuvo de enero a junio del 2025, de acuerdo con los datos generados por la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC), del instituto de estadística.

Caídas en nueve de las 22 categorías

En detalle, durante mayo tuvieron caídas mensuales nueve de las 22 categorías de mercancía y canales de venta que mide la EMIM.

Destacan las correcciones que tuvieron segmentos de consumo discrecional (no básico) que habían tenido importantes crecimientos en mayo.

Los cinco renglones con los mayores descensos fueron el de ropa, bisutería y accesorios de vestir (-8.2%, versus un alza de 5.6% en mayo); tiendas departamentales (-5.9%, versus un alza previa de 13.2%); artículos usados (-5.7%); artículos para la decoración de interiores (-3.5%); mascotas, regalos, artículos religiosos y otros artículos de uso personal (-3.4%, versus un alza de 4.9% previa).

En el lado contrario, los cinco renglones con mayores expansiones fueron las ventas por internet y catálogos (+6.7%); mobiliario, accesorios de cómputo y teléfonos (+6.5%); motocicletas y otros vehículos de motor; partes y refacciones para vehículos automotores (+3.2%); y bebidas, hielo y tabaco (+3.1 por ciento).

Fundamentales mixtos

El descenso de ventas en junio volvió a coincidir con un deterioro de la confianza del consumidor, que se redujo mensualmente en 1.1 puntos e hiló seis meses por debajo de sus correspondientes niveles de un año atrás, según los datos del Indicador de Confianza del Consumidor que reporta el Inegi.

Uno de los aspectos fundamentales del consumo que tuvieron desempeños débiles durante el mes fue el laboral, toda vez que se registró una destrucción neta de empleo formal de 46,378 plazas, siendo la tercera mensual consecutiva, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En tanto, la recepción de remesas familiares tuvo un notable descenso de 16.2% a 5,201 millones de dólares; monto que en pesos fue de 98,975 millones, cifra 12.5% menor de forma interanual, considerando el tipo de cambio fix promedio del período, publicado por el Banco de México (18.21 pesos por dólar en junio del 2024 versus 19.03 en junio del 2025).

En contraparte, los salarios mantuvieron su tendencia de mejora, como lo muestra el salario promedio registrado ante el IMSS, que tuvo un alza nominal en junio de 7.5% a 628.8 pesos diarios, que reflejan un incremento real de 4 por ciento.