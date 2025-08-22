Bolsa mexicana registra cierre récord; acumula avance de casi 20% en lo que va del año

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este viernes. Los índices locales subieron por segundo día, siguiendo a sus pares del exterior en reacción al panorama de política monetaria estadounidense, y anotaron una semana de ganancias.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.96% a 59,225.48 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 1.03% al nivel de 1,186.87 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Orbia, con un avance de 4.91% a 13.26 pesos, seguida de Grupo Televisa, con 4.01% a 9.16 pesos, y el gigante América Móvil, del magnate Carlos Slim, con 3.36% a 18.78 pesos.

En su esperado discurso en el simposio anual de Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió un posible ajuste de tasa en septiembre, por crecientes riesgos para el mercado laboral, si bien dijo que persisten los riesgos de una mayor inflación.

Los inversionistas reaccionaron positivamente a la expectativa de una política menos restrictiva, con menores costos de endeudamiento. En el comportamiento intradiario, el S&P/BMV IPC tocó su mejor nivel desde marzo, mientras que al cierre marcó un nuevo récord histórico.

En el desempeño acumulado, el índice principal registró una ganancia semanal de 1.55% con un registro de 58,320.48 unidades el viernes de la semana pasada. Este buen comportamiento aumentó a 19.62% el sólido rendimiento de la plaza mexicana en lo que va del año.