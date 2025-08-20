China mantiene sin cambios las tasas de interés de referencia

China mantuvo este miércoles sin cambios las tasas de interés de referencia por tercer mes consecutivo, en línea con las expectativas del mercado. Las autoridades señalaron que no tienen prisa por desplegar el estímulo monetario a pesar de una serie de recientes datos económicos decepcionantes.

El tipo preferencial de los préstamos a un año (LPR, por sus siglas en inglés) se mantuvo en 3.0%, mientras que el LPR a cinco años permaneció en 3.5%.

La mayoría de los préstamos nuevos y pendientes en China se basan en el tipo de interés a un año, mientras que el tipo a cinco años influye en el precio de las hipotecas.

En una encuesta de Reuters realizada esta semana a 23 agentes del mercado, todos preveían que no habría cambios en ninguno de los dos tipos.