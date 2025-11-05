Canadá presenta presupuesto “histórico”

El gobierno del primer ministro canadiense, Mark Carney, presentó ayer 4 de noviembre, un presupuesto “histórico” destinado a reactivar una economía que se está viendo afectada por los aranceles estadounidenses y que se prevé que se ralentice en el 2025 y 2026.

Los economistas encuestados por el gobierno han rebajado sus previsiones. Ahora pronostican un crecimiento de 1.1% este año (frente a 1.9% de hace un año) y de 1.2% en el 2026.

“No se trata de una simple transición. Es una ruptura, un cambio de importancia histórica que se produce en un breve periodo. Esta nueva realidad está transformando nuestros cimientos económicos”, afirmó el gobierno al publicar el presupuesto.

Según el plan de gastos propuesto para el 2025-2026, el déficit de Canadá casi se duplicaría con respecto al año pasado, alcanzando 78,300 millones de dólares canadienses, como parte de los esfuerzos de Carney por reformar la economía canadiense, según afirmaron las autoridades.

“Nos enfrentamos a dificultades”, declaró el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, en una rueda de prensa en la que defendió la medida de ampliar el déficit. “Hay una gran diferencia entre gasto e inversión. Lo que vemos hoy es un presupuesto de inversión”.

Carney está centrando el primer presupuesto de su gobierno en invertir en grandes proyectos de infraestructura y aumentar el gasto militar.