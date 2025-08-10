Canadá pierde miles de puestos de trabajo

La economía canadiense perdió decenas de miles de empleos en julio, lo que envió la proporción de personas empleadas a un mínimo de ocho meses, ya que el mercado laboral cedió las ganancias observadas en el mes anterior.

La economía perdió 40,800 puestos de trabajo en julio, en comparación con una adición neta de 83,000 puestos de trabajo en junio, lo que elevó la tasa de empleo, o el porcentaje de personas empleadas sobre el total de la población en edad de trabajar, a 60.7%, dijo Statistics.

Sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo estable en un máximo cercano a varios años de 6.9 por ciento.

Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado que la economía agregaría 13,500 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo aumentaría a 7 por ciento.

“El mercado laboral de Canadá volvió a la realidad en julio”, escribió Michael Davenport, economista senior de Oxford Economics, en una nota.

Los aranceles sectoriales del presidente Trump sobre el acero, el aluminio y los automóviles han afectado duramente al sector manufacturero y han reducido las intenciones de contratación de las empresas, dijo el Banco de Canadá.

El número de personas empleadas en el sector manufacturero se redujo en cerca de 10,000 anual en julio.