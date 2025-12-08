El BCE debe estar atento a riesgos al alza en inflación

El Banco Central Europeo (BCE) no tiene motivos para cambiar las tasas de interés durante meses y debe tener en cuenta algunos riesgos alcistas para la inflación, entre ellos la menor moderación salarial y el menor impacto del fortalecimiento del euro, según ha declarado el responsable político eslovaco Peter Kazimir.

“No veo motivos para actuar en los próximos meses”, declaró Kazimir. “Desde luego, no en diciembre, luego ya veremos”. Argumentó que la economía y los precios están evolucionando en general según lo previsto, pero que ha habido algunas sorpresas positivas que requieren atención.

“El mercado laboral sigue estando tensionado, el crecimiento es un poco mejor y la moderación salarial es algo más lenta de lo que esperábamos”, afirmó Kazimir, considerado un halcón en materia de política monetaria dentro del Consejo de gobierno, compuesto por 26 miembros.

En tanto, el Banco Nacional Suizo mantendrá su tasa de interés oficial sin cambios en cero.