Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dé claridad ni certeza sobre las reglas del juego en los proyectos de inversión que se realicen, la recuperación económica no se dará ni en forma de palomita, comentaron expertos.

“Si no hay una certidumbre a la inversión no habrá crecimiento ni de palomita. Hasta en China, donde hay un partido único que controla y regula, las reglas del juego son claras. Aquí, el problema es que no queda claro hacia dónde vamos, es algo que ha faltado aclarar al secretario de Hacienda”, indicó Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

A su parecer, ha casi año y medio de la actual administración, todavía existen muchas dudas sobre cómo se llevarán a cabo ciertos proyectos de inversión, especialmente del sector energético, en el cual se ha pospuesto el plan de infraestructura.

“Para tener una recuperación económica de palomita se necesita inversión pública que sea rentable y que exista participación del sector privado ”, dijo el directivo de Fundef.

Héctor Villareal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, coincidió en que, mientras no se fortalezca el Estado de derecho y se deje claro que se va a respetar la ley, va a ser muy difícil que los inversionistas extranjeros vean a México con confianza.

Consideró que, se está dando mucho peso a la implementación del T-MEC, y los beneficios no se darán de manera inmediata.

México debe endeudarse

Para Francisco Suárez Dávila, ex subsecretario de Hacienda,en medio de la crisis de por el Covid-19, la trayectoria de la economía mexicana no tendrá una forma de “V”, sino de “L” y con tendencia a una severa crisis si el gobierno federal no emprende un programa económico emergente con la ayuda del endeudamiento público, advirtió.

“Los escenarios que se dan son preocupantes, de cáncer incipiente con metástasis que mina a órganos esenciales como la inversión y la confianza (...) No hay una ‘V’, es una economía en ‘L’ ”.

En videoconferencia, Suárez Dávila dijo que cuando el Banco de México dice que no hay que acudir al endeudamiento, es “porque el presidente como dogma de fe dice que no hay que incurrir en mayor endeudamiento, entonces está apoyando lo que dice el presidente”.

Sostuvo que si el PIB cae a 10%, por ende, caerán los ingresos fiscales y se recortaría el gasto, “será una espiral” y al gobierno, al no tener recursos, no le quedará de otra que realizar una reforma fiscal, que tendría que darse después del 2022 pues impulsarla ahora sería inviable por la crisis. La siguiente opción, dijo, es un mayor endeudamiento.

Suárez Dávila refirió que, si la proyección de la baja del PIB se cumple, llevará inmediatamente a la quiebra de miles de micro, pequeñas y medianas empresas así como desempleo.

• Mientras no se fortalezca el Estado de derecho, la recuperación de la economía se dará de manera muy lenta.

• Se requiere claridad sobre los proyectos de inversión.

• La construcción llevaba casi un año con caídas consecutivas.

• El aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería Dos Bocas, con poco impacto sobre el PIB.

