El peso argentino continúa respondiendo de forma positiva a las nuevas medidas impuestas por el gobierno el domingo pasado. La jornada se apreció 5.39%, a 55.98 unidades por dólar, en su segundo día con los nuevos controles cambiarios.

El gobierno ha limitado la compra de divisas para cuidar las reservas, en medio de un retiro masivo de depósitos de los bancos.

Pero, ¿cuáles son las razones por las que el billete baja en momentos en que los ahorristas buscan retirar sus depósitos en dólares de los bancos por desconfianza y prefieren pasarse de pesos a dólar?

Consultados por El Cronista, operadores y economistas coincidieron en señalar tres de las medidas anunciadas por el gobierno. Las tres razones que enumeran son:

Primero: se obliga a los exportadores a liquidar. Las medidas establecen que los exportadores tienen que vender las divisas obtenidas por sus ventas al exterior en el mercado local dentro de un máximo de cinco días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para commodities). Esto genera mayor oferta de divisas.

Segundo: se redujo otra vez, la Posición Global Neta (PGN) de los bancos. La posición diaria ya había sido reducida a 5% de Responsabilidad Patrimonial Contable (RPC). Ahora el Central la bajó a 4% de la RPC o a 2.5 millones de dólares, lo que resulte más alto.

De esta forma, la medida fuerza a los bancos a vender más dólares propios, por lo que tiene como efecto algo más de oferta de divisas en el mercado cambiario mayorista, al tiempo que evita que las entidades financieras demanden divisas para su propia cartera.

Tercero: las empresas no podrán comprar dólares para atesorar, lo que redujo la demanda. “Hoy (el lunes) es feriado en EU, así que no es una rueda para tomar de referencia, pero acá lo que pasa es que no se permite comprar a las empresas para atesoramiento y a la vez incrementaste la oferta porque la obligas a liquidar”, explicó el analista financiero Christian Buteler.

Mauro Mazza de BullMarket Brokers coincidió en que “35% del mercado se quedó sin cobertura y eran los que siempre demandaban billetes”. Christian Gardel, de Gardel Traiding, remarcó que las medidas del gobierno “sacaron mucha demanda, individuos de alto patrimonio y empresas, con lo cual queda la gente que puede comprar 10,000 dólares”.

“El dólar así va a estar muy ofrecido. Sin este cepo, no llegaban a octubre. Con estas medidas hasta eventualmente, dependen de cómo lo manejen, el Central puede llegar a comprar dólares”. Sin embargo, instó a prestar atención al dólar MEP o Bolsa,donde se operó poco hasta ahora: “Ése va a ser el comparativo hasta ahora con el paralelo y va a dar el pulso con lo que pase con el dólar en el futuro”.

Fitch saca a Argentina del “default restringido”

El viernes pasado, la calificadora de riesgo Fitch había informado que reducía los títulos de deuda de corto plazo argentinos a categoría de “default restringido”. Ahora, tras el decreto que firmó Mauricio Macri el domingo, la agencia crediticia dio marcha atrás y subió la nota de la deuda local a corto plazo a CC.

Según justificó Fitch, la decisión de elevar la nota argentina surge luego de que el Poder Ejecutivo cancele la deuda de las letras que vencían el pasado 30 de agosto. “Esto marca el primer pago de los instrumentos de corto plazo (Letes, Lecaps, Lecer y Lelink), bajo un nuevo cronograma que extiende los pagos posteriores cada seis meses hasta octubre del 2020”, explicaron los analistas de Fitch. (Con información de Reuters)

Dan triunfo de elecciones a Alberto Fernández

En encuesta, más de 50% culpa a Mauricio Macri por crisis pos-PASO

El candidato a presidente Alberto Fernández le ganaría al actual jefe de Estado Mauricio Macri por más de 20 puntos en las elecciones de octubre, de acuerdo con un estudio privado. Además, según el mismo estudio, para los consultados, Macri es el principal responsable de la crisis económica que atraviesa el país.

Un estudio, elaborado por Federico González y Asociados, indica que la dupla Fernández obtendría 55.1% de los votos, mientras que Macri-Miguel Ángel Pichetto se haría de 22.5 por ciento. En un relegado tercer puesto, en tanto, se ubica la fórmula de Consenso Federal, que integran Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

De esta manera, entre los dos espacios más votados, se concentraría 87.6% de los votos.

El estudio privado también evalúa la atribución de responsabilidades de la crisis económica financiera poselecciones, segmentada por voto en elecciones PASO.

Así, de acuerdo a los consultados, ante la pregunta “¿Quién cree que es principal responsable de la crisis económica que se desató luego de las elecciones PASO del 11 de agosto?”, más de la mitad (53.2%) se inclinó por Macri, mientras que casi 15% lo hizo por su principal contrincante. La encuesta se realizó a ciudadanos residentes en Argentina en condiciones de votar. Se realizó entre el 28 y el 31 de agosto de 2019. (El Cronista/Argentina)