Este año el Sistema de Cuentas Nacionales de México, gestionado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizará el cambio de año base con el que se calcula el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Las mejoras en la medición del INPC, advirtió Julio Santaella, presidente del Inegi, derivarán en que la inflación sea más volátil.

Junto con el cambio del 2013 como año base, los genéricos observados llegarán a 299 productos y servicios, desde un grupo previo de 283 capturados por el año base actual (2010).

La nueva construcción del índice dará mayor peso a alimentos, que mes con mes tienen variaciones importantes, razón por la que , de acuerdo con Santaella, el INPC podría igualmente reflejar mayor volatilidad.

“Los alimentos tienen movimientos muy fuertes en precio. La calabacita en el 2017 subió más de 50%, y no es raro que cualquiera de estos productos, de un mes a otro, oscile mucho en precio. Entonces, lo que yo esperaría es que estas oscilaciones o esta volatilidad se reflejen en el nuevo índice. Es decir, no me sorprendería si el nuevo INPC, por diseño, sea más volátil que el que tenemos actualmente. El nivel no sé si va a ser más alto o más bajo, pero es probable que sea más volátil”, afirmó el presidente del Instituto en rueda de prensa.

Los ajustes en la medición de la inflación buscan que el monitoreo de los precios sea representativo a nivel nacional y no solamente urbano, como es actualmente.

La muestra del INPC abarcará ahora 55 ciudades, 11 más que la muestra actual, al tiempo que se dará mayor énfasis a las unidades de compra tradicionales por medio de un muestreo probabilístico.

Es decir, con el año base 2013 se levantará el precio de varios genéricos por medio de un muestreo aleatorio, lo que es de suma importancia en el caso de productos de consumo generalizado y que pueden surtirse en muchos lugares, como panaderías, tortillerías, etcétera.

“Actualmente, el INPC es eminentemente urbano y estamos capturando en el nuevo índice, por medio de los ponderadores, patrones de consumo de localidades de menos de 15,000 habitantes”, sostuvo Santaella. Advirtiendo que esto tiene como consecuencia el incremento en el peso de los alimentos, tanto procesados como frescos y que se reduzcan otros que son eminentemente urbanos, como la renta de la vivienda.

El efecto de mayor volatilidad sobre el que advierte Santaella no implica que la inflación será mayor en algún periodo, explicó Rafael Camarena, analista económico de Santander.

“No es que necesariamente la inflación será mayor o que en alguna quincena habrá, por ejemplo, mayor variación de precios. Es algo similar a lo que ocurre con los agrícolas, puede ser en un sentido o en otro”, dijo.

“Típicamente, los agrícolas fluctúan así y no necesariamente marcan la tendencia de la inflación. Puede generar algunos saltos, pero también darnos alguna sorpresa a la baja”, explicó.

Por ello, afirmó que en el mediano plazo el resultado debería ser relativamente neutral, una vez que se comparen las mismas quincenas.