Hace unos días la fracción de Morena en la Cámara de Diputados propuso una iniciativa de ley para crear un impuesto de 7% adicional al consumo de contenidos audiovisuales de empresas extranjeras (como Apple Tv, Disney +, Hulu, Netflix, Roku); que también son conocidas como Over to Top y que prestan servicios de streaming.

Esta iniciativa modificaría a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y tendría como objetivo ampliar las fuentes de ingreso del Estado en un contexto donde se requieren recursos adicionales.

En la propuesta de Morena se estaría utilizando el impuesto indirecto (IEPS) y, por lo tanto, este tipo de impuesto afecta principalmente al consumidor. De tal manera, el reto es lograr tributar los ingresos que ganan las empresas tecnológicas, declaró Patricia López Padilla, integrante de la comisión fiscal de Coparmex.

“Si lo que quieren gravar es a la economía digital está bien, pero hay que gravar las ganancias derivadas de la economía digital”, comentó en entrevista.

López Padilla, también, explicó que tanto el IEPS, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) son impuestos trasladables y por lo tanto también repercutirían en el usuario porque ya paga 16% de IVA en el consumo de servicios de streaming y se le adicionaría 7% o hasta 15% de IEPS en el caso que la empresa extranjera no tenga domicilio en México.

A nivel internacional hay una discusión, la Organización Cooperación y Desarrollo Económicos trabaja en la implementación de tasas impositivas para gravar a las empresas tecnológicas, a través del marco BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Bancos serían retenedores

Otro punto de la iniciativa, refiere que para asegurar el pago del impuesto propuesto, se plantea que las entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito y débito, empresas de servicios de prepago, así como cualquier persona que realice servicios de facturación y cobranza a favor de las empresas extranjeras que prestan contenidos audiovisuales estarán obligadas a realizar la retención y entero del impuesto que se propone.

“Aquí se está pidiendo a los bancos que hagan la retención de 7% y que se presente al Servicio de Administración Tributaria. La carga administrativa sería muy fuerte y además todo retenedor es un responsable solidario en materia tributaria, entonces, los bancos se volverían retenedores solidarios de las empresas tecnológicas”, dijo López Padilla.

La especialista comentó de la necesidad de gravar a la economía digital. Sin embargo, con estas disposiciones se afectan a los consumidores; además de que no se solucionan los problemas de la falta de inversión y por último no se puede cargar a la banca con la retención del tributo.

Noción equivocada

Por su parte, Mariano Terán, socio en impuestos de la consultoría PwC México, comentó que en la propuesta se dictamina en una noción equivocada sobre la presencia de empresas digitales en México.

“Si se llega a discutir (la iniciativa), hay que ver cómo se implementa los artículos en la ley porque hay una noción de que todas las empresas extranjeras no tienen presencia en México, cuando no es así; algunas ya tienen estructura en México definida (aunque) no todos sus servicios se distribuyen a través de un contribuyente mexicano, pero ya todos tienen presencia en México”, dijo Terán.

En el documento se propone que al menos 40% de la recaudación se destine a programas de cobertura social en telecomunicaciones en comunidades rurales e indígenas apartadas, con ello se busca una función distributiva de la riqueza del impuesto, a fin de que la mayoría pueda acceder a la información de Internet.

“Tampoco se entiende que un impuesto especial (como el IEPS) tenga un destino predeterminado para un programa social que no está vinculado con la actividad económica que genera el gravamen”, aseguró Terán.

En este sentido, el entrevistado puso de ejemplo el caso el IEPS que se cobra en el tabaco y en donde un porcentaje de la recaudación es dirigido a programas a favor de la lucha sanitaria contra el tabaquismo.

Para el experto de PwC está iniciativa, por el momento, no generará más ruido, sino hasta septiembre y esto porque si tuviera mérito de política fiscal, la Secretaría de Hacienda la incorporaría en la propuesta del Paquete Económico.

Actualmente las plataformas están obligadas a retener a sus clientes el pago del Impuesto Sobre la Renta y de no hacerlo pueden ser sancionadas.

