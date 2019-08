Usar la figura de los testigos protegidos en la lucha contra la evasión fiscal cambiará el paradigma de ésta, refirieron expertos en el tema.

En días pasados se dio a conocer que los legisladores buscan reformar la ley para atacar, de manera frontal, los delitos de simulación de operaciones, facturas falsas y empresas fantasma.

Esta iniciativa buscaría, de acuerdo con el procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, utilizar testigos protegidos para “ir por las cabezas” de estas empresas y organizaciones que, año con año, dejan grandes pérdidas al erario.

“Para poder llegar a las cabezas de las organizaciones criminales de facturas se busca, precisamente, los beneficios que da el Estado en la excepción del régimen de delincuencia organizada. Esto es criterios de oportunidad, es decir, usar la figura de los testigos protegidos para ir a las cabezas”, declaró.

Iván Alemán, socio fundador del despacho Alemán & Asociados, refirió que la propuesta es bienvenida y hay que aplaudirse; sin embargo, acotó que será un reto para las autoridades ejercer estos cambios en la práctica.

“Abona en la lucha en la medida que sea ejercido, es decir, debe estar asociado a ciertas estrategias, a un presupuesto, a convenios de colaboración, a temas de secrecía y confidencialidad. Si no es así, será una medida poco eficiente por no decir que probablemente fracase”, aseveró el también exvicepresidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Silvia Matus, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, recordó que los testigos protegidos son utilizados a nivel internacional y son aquellos que son partícipes de los delitos o bien, fueron testigos de éstos.

Los expertos explicaron que, de aprobarse las modificaciones a la ley, estos testigos protegidos podrán cambiar información del ilícito por menores condenas e, incluso para algunos, seguridad y nueva residencia, dependiendo el peligro al que estén expuestos.

“No significa que queden exentos de pena alguna, sino que realmente se sienten a negociar tal como lo vemos en las películas. La medida es buena porque así evita que se llegue a abusos o arreglos fuera de la ley”, refirió Iván Alemán.

Seguridad y secrecía

Manuel Baltazar Mancilla, director de México Fiscal, indicó que dos factores importantes que se debe aplicar con los testigos protegidos es la seguridad de estos y la secrecía de su información. De lo contrario, añadió, pocas personas estarían interesadas en el programa.

“Es un tema que hay que tomar con cuidado, porque hay implicaciones adicionales, no es sólo llegar y decir ‘sé que éste vende facturas’. Si la autoridad no pone sobre la mesa una metodología clara que dé seguridad a las personas que presenten estas denuncias, no va a generar mucho ruido, no va a haber quien se anime a ser testigo protegido”.

En este sentido, Iván Alemán mencionó que en investigaciones de este tipo es común que participen diferentes fiscalías o autoridades, por lo que deben existir normas que castiguen el hecho de que alguno de los participantes viole la secrecía del testigo para un mal uso.

“Debe haber una protección, incluso en la cárcel, incluso cuidar a la familia. Los que participen deben tener un grado de preparación y pasar por controles de confianza. Lo último que quisieras es que una lista de testigos protegidos tuviera un valor en el mercado negro”, aseveró.

[email protected]