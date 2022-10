Crédito al consumo, con su mayor avance en cinco años

Luego de la caída que registró durante prácticamente dos años como consecuencia de la pandemia, en el 2022 el crédito al consumo que otorga la banca comercial sigue con crecimiento y es el portafolio que más aumenta, cuando el destinado a empresas no termina de despegar y el de vivienda –que es el que no mostró caída ni siquiera durante la contingencia sanitaria– ha mostrado desaceleración.

De acuerdo con los Agregados monetarios y actividad financiera del Banco de México (Banxico), en agosto el crédito vigente al consumo de la banca comercial aumentó 6.2% en su comparación real anual contra el mismo mes del 2021, y alcanzó un saldo en cartera de 1.13 billones de pesos.

Se trata del octavo mes consecutivo que este portafolio muestra crecimientos, y es el más alto registrado desde febrero del 2017, cuando, según la propia información del Banxico, aumentó 6.4 por ciento.

Dinamismo en todos los segmentos

La información del Banxico precisa que dentro de la cartera vigente de consumo de la banca comercial, prácticamente todos los segmentos registran aumentos, siendo el de créditos personales el que tuvo la mayor alza en agosto, de 7.6% anual.

A éste le siguieron el de tarjetas de crédito con un crecimiento de 7.1%; los créditos de nómina con 6.2%, y los destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero con 1.0%; no obstante, dentro de este último, el crédito automotriz seguía con una caída de 3.7% en el octavo mes del año.

Dinamismo podría frenarse por inflación

Un análisis reciente de BBVA Research, resalta que el dinamismo observado en el empleo formal y el salario real, siguen apuntalando la recuperación de los segmentos de crédito al consumo.

No obstante, también advierte que este dinamismo –al igual que el de otras carteras– podría verse frenado de observarse una desaceleración en el crecimiento del empleo formal, una mayor inflación que impacte negativamente y de forma prolongada los salarios reales, o condiciones que limiten los incentivos a invertir de las empresas privadas.

Este banco ha considerado que el incremento en el crédito al consumo, también pudiera estar obedeciendo a que las familias están usando sus líneas de financiamiento para enfrentar los efectos de la inflación y el rezago en sus ingresos.

Probables incrementos marginales en cartera vencida

Para el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, sin embargo, la coyuntura no afectaría el dinamismo del crédito de consumo ni del resto de las carteras en lo que queda del año, ello, dadas las expectativas positivas que se tienen para la economía.

“No, porque a pesar de que el mundo está en un proceso de desaceleración, el último dato del Indicador Global de la Actividad Económica se ve positivo. Parecería que sí podemos crecer a 2.4%, a pesar de que no va haber un crecimiento sumamente vigoroso, tampoco vamos a tener un crecimiento cero”, dijo.

No obstante, estimó que podría haber un incremento marginal en la cartera vencida, aunque aclaró que ello no es algo que preocupe a la banca, pues incluso en la pandemia, la morosidad en la cartera de consumo –que es la que más se elevó– no rebasó 4 por ciento.

Explicó que ello obedece, en parte, a la adopción temprana de las reglas globales de Basilea III por parte del sistema bancario mexicano, pero también a que cada vez hay una mayor responsabilidad de los mexicanos en el uso del crédito.

Empresas y vivienda, con desaceleración

Los otros portafolios que integran la cartera total de crédito vigente de la banca comercial al sector privado, el de empresas y vivienda, mostraron una ligera desaceleración en agosto.

En el caso de empresas, creció 2.1% en su comparación real anual, cuando en julio el aumento fue de 2.2%; mientras que en vivienda, el alza fue de 2.9% contra un 3.3% el mes previo.

