Los cambios en el Congreso estadounidense difícilmente podrán tener un impacto o modificar la política fiscal y presupuestaria del presidente Donald Trump, refirió The Tax Policy Center.

Tras el resultado de las elecciones intermedias, la semana pasada, se dio a conocer que el Partido Demócrata estará en control de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado estará en manos de una mayoría republicana.

“El 116 Congreso va a ser muy diferente al 115. Pero no por esto se puede esperar que la política fiscal y presupuestaria cambie mucho del 2018 al 2019. A pesar de la toma democrática de la Cámara de Representantes, no hay posibilidad de que el Congreso derogue o, incluso, reescriba fundamentalmente la reforma fiscal”, explicó.

Los cambios tributarios impuestos por el gobierno de Donald Trump entraron en vigor desde el 1 de enero de este año. Entre las principales modificaciones está el recorte de la tasa de Impuesto sobre la Renta (ISR) corporativo de 35 a 21 por ciento. Además, limitó algunas deducciones que podían hacer las empresas, como los gastos por comida, entretenimiento, investigación y desarrollo, entre otros.

Asimismo, trajo cambios para el último tramo del ISR individual, que pasó de 39.6 a 37%; además de un tope de deducibilidad a los impuestos locales y estatales de 10,000 dólares, aumentó el crédito fiscal por hijo a 2,000 dólares, entre otros cambios.

Presión podría venir de la Fed

Asimismo, añadió que difícilmente el Congreso pueda hacer mucho para frenar el crecimiento de la deuda nacional, a menos que ocurra algún evento externo dramático, como lo sería un fuerte aumento en las tasas de interés.

Sin embargo, estos cambios en el Congreso sí podrían ayudar a poner en la mira diversos temas que han quedado pendientes, como lo son la atención médica y la inmigración, además de otros asuntos fiscales que no se han solucionado.

“Los demócratas probablemente podrían usar su mayoría en la Cámara de Representantes para aprobar leyes para revertir ciertas partes de la reforma fiscal, pero esas leyes, ciertamente, morirán en el Senado, donde los republicanos han aumentado su mayoría. Incluso, si el Senado aprobara la medida, Trump seguramente la vetaría”, aseveró.

Recomiendan analizar extensión de impuestos

Por otro lado, tras conocer los resultados de cómo estará conformado el Congreso estadounidense, el think tank Tax Foundation recomendó analizar la vigencia de algunos impuestos que han tenido vigencia desde antes de la reforma fiscal de Estados Unidos.

En Estados Unidos, muchas veces el Congreso promulga disposiciones fiscales temporales, es decir, tienen una fecha de caducidad. La temporalidad se da porque algunas veces se quieren abordar necesidades temporales, como alguna recesión, desastres climáticos, etcétera, o porque no se lograron reunir los recursos presupuestarios para compensar el costo de otro año más de validez de ese impuesto.

No obstante, si bien algunas de las disposiciones están por expirar, unas buscan una extensión, es decir, que se implementen por más años. Para ello, los legisladores deberán de dar el visto bueno.

“El Congreso debe identificar qué exenciones ya no son necesarias debido a la reforma fiscal, además de ver cuáles son políticas deficientes que deben caducar. Algunas de las disposiciones ahora son redundantes, por lo cual ya no son necesarios”, precisó el think tank.

En su análisis, añadió que existen otras disposiciones que de ser extendidas podrían ser políticas razonables, dependiendo de las prioridades del Congreso, mientras que otras simplemente deben permitir que caduquen.

[email protected]