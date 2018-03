A decir de Banorte, los anuncios que en los últimos días ha hecho el nuevo presidente de Estados Unidos sobre la relación bilateral con México no son nuevos y, por lo tanto, mantiene su pronóstico de crecimiento para la economía en 1.1%, con posibilidad, incluso, de subirlo.

Marcos Ramírez, director general del grupo, calificó como una señal de fortaleza el anuncio que realizó el presidente de México, Enrique Peña, de no acudir a la reunión con su homólogo de Estados Unidos.

Es una señal de fortaleza para defender nuestra soberanía y los intereses de México y de los mexicanos. Desde luego sentimos que hay que trabajar para dialogar y llegar a acuerdos, pero desde una posición de respeto. Entonces aplaudimos todo lo que el presidente hizo, y tiene todo nuestro respaldo , dijo.

En la conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados del grupo para el 2016 Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, señaló que nada de lo que ha anunciado el mandatario de Estados Unidos es nuevo, pues tanto la construcción del muro como la renegociación del Tratado de Libre Comercio ya las había mencionado.

Entonces nuestros pronósticos no cambian (...) La relación de México y Estados Unidos no se va acabar por un hombre. A ellos les queda muy claro. Tan es así que: ¿por qué no se han salido del Tratado de Libre Comercio? Si nos saliéramos, que es una posibilidad, estaríamos entrando con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), e inclusive nos beneficia a nosotros y perjudica a Estados Unidos , expuso.

Entonces seguimos pensando que el crecimiento del PIB este año va a ser de 1.1%, con posibilidad de que, inclusive, sea más que esto. Simplemente es la incertidumbre, al final del día la relación de tantos años no se va acabar , añadió.

Además, puntualizó Casillas, México tiene tratados de libre comercio con casi 50 países, los cuales debe aprovechar en esta coyuntura. Algo muy interesante con la salida de Estados Unidos del acuerdo transpacífico es la posibilidad de que entre China en este tratado, y es un mercado muy interesante .

En cuanto al posible impuesto de 20% para las importaciones mexicanas, anunciado el economista de Banorte señaló que, si se pone tal cual, sería ilegal, ya que va contra el TLCAN y las reglas de la OMC.

Lo que sí podría hacer el gobierno de Estados Unidos, detalló, es aplicar un impuesto fronterizo, pero no sobre la utilidad, sino sobre el flujo de las importaciones; sin embargo, al final, quien terminaría pagando esto, dijo, son los propios consumidores de ese país, dado que muchas cosas subirían de precio.

