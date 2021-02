Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que, al menos, 75% del monto reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el costo estimado de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es erróneo.

El monto que se dio a conocer el fin de semana pasado, por 331,996 millones de pesos, “sorprendió a propios y a extraños”, refirió Herrera en un video publicado en su cuenta de Twitter, ya que la cantidad reportada por la institución a cargo de David Colmenares fue mayor a los números que se habían dado con anterioridad.

Nosotros entendemos y estamos muy conscientes de que siempre en toda auditoría, en cualquier reporte, puede haber discrepancias metodológicas (…) pero este no es el caso. En el caso del reporte de la ASF fueron la no utilización de criterios contables básicos y financieros elementales. Eso es difícil de entender en una institución extraordinariamente experimentada. No sabemos bien a qué se debe, o hay un problema de preparación básica o un problema de mala fe”.